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رابط مشاهدة مباراة الرائد ضد الباطن بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الجمعة 12 فبراير 2021 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الرائد ضد الباطن بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نشرت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مباراة الباطن والرائد بث مباشر التي تجري اليوم الجمعة في إطار مواجهات الأسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الرائد ضد الباطن مباشر تبث الساعة السادسة والنصف بتوقيت الرياض من استاد مدينة الملك عبدالله على قناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD).

ويعلق على مباراة الباطن والرائد المعلق خالد المديفر عبر السعودية الرياضية، فيما يسبق الموقعة استيديو تحليلي مستمر لتحليل المواجهات التي تجري الساعات الماضية.

ويعول الباطن كثيرا على للاعبيه لتحقيق نفس النتيجة التي فاز بها ذهابا على ملعبه بهدفين مقابل هدف، الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للخصم ومشجعيه وجهازه الفني.

مباراة الباطن ضد الرائد مباشر:

ويسعى الباطن إلى الخروج من قاع الترتيب إذ يقبع في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بفارق أربع نقاط فقط أمام العين وضمك الذين يحتلان معا مؤخرة جدول الدوري.

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة للرائد، إذ يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف أمام الفتح، بينما يخشى السقوط اليوم والعودة إلى صراع المؤخرة من جديد.

وبدأت منافسات دوري محمد بن سلمان مع مباراة الرائد والباطن في الدخول إلى المراحل الصعبة التي قد تحسم شكل المنافسة ومن يبقى ويغادر خلال نهاية الموسم الجاري.

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