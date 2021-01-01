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مشاهدة مباراة الفيصلي والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الجمعة 12 فبراير 2021 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الفيصلي والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الوحدة ضد الفيصلي بث مباشر اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباراة الفيصلي ضد الوحدة مباشر تبث الساعة 03:45 بتوقيت مكة المكرمة على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق خالد اليوسف من ملعب مدينة المجمعة.

ويقود المذيع مسفر الخثعمي الاستيديو التحليلي الخاص بمباراة الوحدة والفيصلي برفقة المراسل عبد الرحمن الشقاري الذي ينقل الأجواء مباشرة من داخل الملعب واستعدادات الفريقين للموقعة.

كما يستضيف الاستيديو التحليلي بعد قليل الكابتن صالح الداود وعمر الغامدي للوقوف على جميع الحالات الفنية التي تسبق المواجهة وبين الشوطين وعقب النهاية ومعرفة نتيجة المباراة.

رابط مباراة الفيصلي ضد الوحدة مباشر:

ويشارك في الاستيديو أيضا الكابتن عبد الرحمن الزيد بهدف توضيح الحالات التحكيمية التي أصاب بها حكام اللقاء وتلك الخطأ، بهدف وضع المشاهد في صورة الحدث بدقة فور وقوعه بالملعب.

وتشير التوقعات إلى مواجهة صعبة بين الفريقين وامكانية سيطرة نتيجة التعادل الإيجابي بينهما في ظل تقارب المستوى بشكل كبير الفترة الأخيرة، لكن ذلك يظل مجرد تكهنات.

ويسعى الفيصلي إلى تكرار نفس النتيجة التي حسم بها نتيجة لقاء الذهاب، إذ فاز آنذاك بهدفين مقابل هدف وحيد، في حين يحاول الوحدة العودة إلى سكة الانتصارات مجددا بعد غياب.

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