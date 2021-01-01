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"بسمة الكويتية" التي تحولت إلى اليهودية تكشف من الولايات المتحدة عن دوافعها

الجمعة 12 فبراير 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بسمة الكويتية" التي تحولت إلى اليهودية تكشف من الولايات المتحدة عن دوافعها



الكويت/سما/

نقلت صحيفة "جريدتكم" الكويتية الإلكترونية عن المغنية ابتسام حميد المعروفة بالاسم الفني "بسمة الكويتية" مبررات تحولها إلى الديانة اليهودية.


وذكرت الصحيفة أن "بسمة" التي وصفت بالمرتدة قالت من الولايات المتحدة في اتصال عبر "واتساب" إن تحولها إلى الديانة اليهودية "لم يكن بهدف الحصول على الجنسية الأمريكية".

وساقت هذه المغنية التي أثارت خطوتها الكثير من الجدل، مبررات لتحولها عن الإسلام، منها الزعم بأنها "تعرضت لظلم كبير أثناء وجودي في الكويت"، وتشديدها على أنها مقتنعة بالديانة اليهودية.

وبشأن ردود الأفعال السلبية ضدها قالت: "ردود الأفعال عن تصريحاتي كانت متوقعة وقناعة الناس لا تهمني ما دمت مقتنعة".

يذكر أن الفنانة والإعلامية الكويتية مي العيدان كانت غردت مؤخرا، مشيرة إلى أن الشيخ أحمد القطان دعا إلى تطبيق حد الردة عليها.

وفي وقت سابق، نقل عن مصدر أمني كويتي قوله عن المغنية على خلفية إعلانها في مقطع فيديو اعتناق اليهودية والتخلي عن الإسلام: "ابتسام مهدي عراقية الأصل، وقد حاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك، حيث اضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها عراقية، وأنها قامت بتعديل أوضاعها إلى الجنسية الإريترية، وقد حصلت على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت الى دولة أخرى قد تكون أوروبية"

#بسمة الكويتية #الولايات المتحدة

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