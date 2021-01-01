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بث مباشر .. مباراة بايرن ميونخ ضد تيجريس أونال في نهائي كأس العالم للأندية 2021

الخميس 11 فبراير 2021 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر .. مباراة بايرن ميونخ ضد تيجريس أونال في نهائي كأس العالم للأندية 2021



الدوحة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد تيجريس أونال المكسيكي بث مباشر المقررة اليوم الخميس 11 فبراير في نهائي كأس العالم للأندية 2021 المقامة بدولة قطر.

نهائي كأس العالم للأندية 2021 مباشر يبث من استاد المدينة التعليمية في الدوحة على قناة الكأس القطرية المفتوحة (Alkass One HD) بصوت المعلق العماني الشهير خليل البلوشي.

ويشارك خالد الحدي في التعليق على مباراة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية عبر الكأس الرياضية، فيما يكون المعلق حفيظ دراجي على شاشة بي إن سبورت المجانية (beIN Sports HD).

وأسند الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" مهمة قيادة نهائي مونديال الأندية تحكيميا إلى الحكم الدولي إستيبان أوستوجيتش، علما أنه يحظى بسمعة جيدة لدى الفريقين في المواجهات التاريخية السابقة.

نهائي كأس العالم للأندية اليوم مباشر:

ويطلق الحكم أوستوجيتس صافرة بداية مباراة تيجريس وبايرن ميونخ في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم، التاسعة لدى الدوحة ومكة المكرمة وبغداد والكويت.

وسمحت اللجنة المنظمة بفتح المجال أمام المشجعين الراغبين في حضور نهائي مونديال الأندية، إذ يحظى "البافاري" بطل ألمانيا والقارة العجوز بشعبية كبيرة لدى الجمهور العربي.

يذكر أن مباراة بايرن ميونخ وتيجريس أونال هي الأولى تاريخيا بين الفريقين، ويسعى كل طرف إلى إثبات أفضليته على الرغم من الفارق الكبير في الإمكانيات والمستوى الفترة الأخيرة.

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