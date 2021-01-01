غياب عن الوعي لأكثر من ربع ساعة.. عناية الله تنقذ لاعباً من الموت في دوري غزة (فيديو)

غزة/سما/

تعرّض إسماعيل أبو جراد لاعب نادي الأقصى الرياضي، لإصابة قوية، اثناء لقاء فريقه بنادي نماء، ضمن الجولة الرابعة لدوري الدرجة الثانية بملعب محمد الدرة وسط القطاع.

واصطدم أبو جراد بالحارس أحمد الشاعر دون قصد من كلاهما، عندما حاول الوصول للكرة في أحد الهجمات على مرمى نماء.

وغاب أبو جراد عن الوعي لأكثر من ربع ساعة، نتيجة تلقيه ضربة قوية في الرقبة، أدت لارتخاء في عضلة اللسان بالإضافة لتشنجات متكررة خلال هذه المدة.



وبالرغم من غياب سيارة اسعاف في الملعب، إلا أن الطاقم الطبي المتمثل بمعالج نماء حسام البرش، ومعالج نادي الأقصى أحمد ياسين، ومعالج نادي الهلال محمد أبو قدوس الذي تواجد في الملعب، تمكنوا من التعامل بحرص شديد مع الحالة حتى وصلت سيارة الإسعاف بعد ربع ساعة من الحادثة قبل أن تقوم بنقله لمستشفى شهداء الأقصى القريب من الملعب.