  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

غياب عن الوعي لأكثر من ربع ساعة.. عناية الله تنقذ لاعباً من الموت في دوري غزة (فيديو)

الخميس 11 فبراير 2021 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غياب عن الوعي لأكثر من ربع ساعة.. عناية الله تنقذ لاعباً من الموت في دوري غزة (فيديو)



غزة/سما/

تعرّض إسماعيل أبو جراد لاعب نادي الأقصى الرياضي، لإصابة قوية، اثناء لقاء فريقه بنادي نماء، ضمن الجولة الرابعة لدوري الدرجة الثانية بملعب محمد الدرة وسط القطاع.

واصطدم أبو جراد بالحارس أحمد الشاعر دون قصد من كلاهما، عندما حاول الوصول للكرة في أحد الهجمات على مرمى نماء.

وغاب أبو جراد عن الوعي لأكثر من ربع ساعة، نتيجة تلقيه ضربة قوية في الرقبة، أدت لارتخاء في عضلة اللسان بالإضافة لتشنجات متكررة خلال هذه المدة.


وبالرغم من غياب سيارة اسعاف في الملعب، إلا أن الطاقم الطبي المتمثل بمعالج نماء حسام البرش، ومعالج نادي الأقصى أحمد ياسين، ومعالج نادي الهلال محمد أبو قدوس الذي تواجد في الملعب، تمكنوا من التعامل بحرص شديد مع الحالة حتى وصلت سيارة الإسعاف بعد ربع ساعة من الحادثة قبل أن تقوم بنقله لمستشفى شهداء الأقصى القريب من الملعب.

#غزة #دوري الدرجة الثانية بغزة #قطاع غزة #دوري غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 10 العاشرة الأخيرة

فيديو .. سبب وفاة عزوف بنت ام الحلوات

مصادر لـ"سما" : بدء محادثات القائمة المشتركة لـ"فتح وحماس" خلال ايام

شاهد الفيديو : فنانة خليجية تعلن ارتدادها عن الإسلام واعتناق اليهودية

"الاحرار" تتحفظ على بيان اجتماع القاهرة: تأجيل حل قضية موظفي غزة ومستحقاتهم صاعق تفجير!

ضربة تِلْو الضربة لإسرائيل..قرارات أممية ضدها حول لقاحات كورونا للفلسطينين

غانتس يلوّح بإمكانية شن هجوم على المنشآت النووية الايرانية.. وريفلين: على الجيش الاستعداد!

الأخبار الرئيسية

مروان البرغوثي

قناة إسرائيلية: حسين الشيخ سيقوم بزيارة الأسير مروان البرغوثي في سجنه اليوم لهذا السبب..

القاهرة شريكاً لا وسيطاً أمر وافق عليه الجميع من دون استثناء.. نحو انتخابات من دون «الجهاد»

تفاصيل جديدة : الموساد اغتال محسن فخري زاده بسلاح يزن طنا وبمشاركة أكثر من 20 عميلا

الرجوب والعاروري يتحدثان عن اتفاق القاهرة: الثقة المتبادلة حالياً مرتفعة.. وأولويتنا قائمة مشتركة!

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة