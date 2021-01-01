مهرجان تهديفي في مباراة مجنونة بين ايفرتون وتنوتهام..فيديو

لندن/سما/

لحق إيفرتون بركب المتأهلين لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بالفوز 5-4 على ضيفه توتنهام، في مباراة مثيرة بعد اللجوء للوقت الإضافي، اليوم الأربعاء.

سجل خماسية إيفرتون، كالفيرت ليوين (36) وريتشارلسون (38-68) وجيلفي سيجوردسون (43) وبيرنارد (97).

وأحرز رباعية السبيرز، دافينسون سانشيز (3-57) وإيريك لاميلا (45) وهاري كين (83).

بدأ توتنهام، المباراة بقوة، وفي الدقيقة الأولى أرسل بيرجوين عرضية ارتقى لها لاميلا، مسددًا رأسية قوية تصدى لها أولسين، وتابعها مورا بتسديدة ذهبت إلى جوار القائم.

وافتتح توتنهام التسجيل مبكرًا، بعدما ارتقى سانشيز لعرضية من ركلة ركنية نفذها سون، مسددًا رأسية متقنة سكنت الشباك في الدقيقة الثالثة.

وظهر إيفرتون هجوميًا للمرة الأولى في الدقيقة 17، بتسديدة أرضية قوية عبر جودفري من خارج منطقة الجزاء، تألق لوريس في التصدي لها.

وكاد إيفرتون أن يعدل النتيجة في الدقيقة 19، بعدما تابع ليوين كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، مسددًا كرة اصطدمت بيد لوريس ومن بعده القائم.

وأهدر السبيرز، فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27، بعدما أرسل دوهيرتي عرضية أرضية لسون، الخالي من الرقابة تمامًا داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكوري الجنوبي كرة قوية تألق أولسين في إبعادها لركنية.

ونجح إيفرتون في تعديل النتيجة في الدقيقة 36، بعدما افتك التوفيز، الكرة بفضل الضغط العالي، ليمررها سيجوردسون إلى ليوين داخل منطقة الجزاء، مسددًا كرة قوية اصطدمت بيد لوريس وسكنت الشباك.

وسريعًا ما أضاف إيفرتون الهدف الثاني في الدقيقة 38، بعدما سدد ريتشارلسون صاروخية أرضية من على حدود منطقة الجزاء، فشل لوريس في التصدي لها.

وتعقدت الأمور على توتنهام بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لإيفرتون في الدقيقة 42، بعد تعرض ليوين للإعاقة من قبل هويبرج، ونفذ سيجوردسون الركلة بنجاح مسددًا كرة أرضية على يسار لوريس سكنت الشباك.

وقلص لاميلا، الفارق للسبيرز في الوقت بدل الضائع، بعدما تبادل الكرة بصورة مميزة مع سون، لينفرد بأولسين ويسدد في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيفرتون بنتيجة (3-2).

وعدل السبيرز النتيجة في الدقيقة 57، بعدما ارتقى ألديرفيرلد لعرضية من ركلة ركنية مسددًا رأسية تصدى لها أولسين، وتابعها سانشيز بسهولة مسجلًا في الشباك.

وسجل إيفرتون الهدف الرابع في الدقيقة 68، وذلك بعدما مرر سيجوردسون تمريرة سحرية لريتشارلسون داخل منطقة الجزاء، لينفرد بلوريس ويسدد في الشباك.

وكاد توتنهام أن يعدل مرة أخرى في الدقيقة 74، بعدما أبعد أولسن عرضية من ركلة ركنية بصورة خاطئة، لتتمهد أمام لاميلا داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.

وتمكن كين من تعديل النتيجة للسبيرز في الدقيقة 83، بعدما أرسل سون عرضية للمهاجم الإنجليزي على القائم البعيد، الذي سدد رأسية سكنت الشباك.

وسدد سون، كرة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 90 مرت إلى جوار القائم، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (4-4).

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي الأول، انفرد كين بأولسين مسددًا كرة ضعيفة في المنتصف، تصدى لها حارس إيفرتون.

وتواصل مهرجان الأهداف، بعدما سجل إيفرتون الهدف الخامس في الدقيقة السابعة، بعدما مرر سيجوردسون بينية ساحرة لبيرنارد الذي انفرد بلوريس، مسددًا كرة قوية سكنت الشباك.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 16، كاد سيجوردسون أن يضيف الهدف السادس بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها لوريس.

وتبعه المدافع كين برأسية مرت بقليل إلى جوار القائم، ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد لينتهي اللقاء بفوز إيفرتون (5-4)، وتأهله إلى ربع النهائي.