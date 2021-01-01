  1. الرئيسية
  2. الصحة

علامات سرطان القولون.. كيف تكتشفها؟

الأربعاء 10 فبراير 2021 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
علامات سرطان القولون.. كيف تكتشفها؟



وكالات

قد لا تظهر أعراض سرطان القولون والمستقيم فورا، ولكن استشارة الطبيب في الوقت المناسب، تخفض خطر تطور هذا النوع من السرطان.

ويؤكد الموقع الإلكتروني لجمعية السرطان الأمريكية، على أن بعض علامات هذا المرض، قد تدل على الإصابة بأمراض أخرى، مثل العدوى والبواسير ومتلازمة القولون العصبي أو التهاب الأمعاء.


ولكن عند ظهور المشكلات المدرجة أدناه، من الأفضل مراجعة الطبيب المختص، لتشخيص سببها:

- تغيرات في عدد مرات التبرز : الإسهال، الإمساك، أو تغير قوام البراز، لعدة أيام.

- وجود الدم أو آثاره في البراز

- الشعور بعدم تفريغ الأمعاء تماما

- انتفاخ البطن وآلام متغيرة

- ضعف وتعب

- انخفاض غير مبرر للوزن

ويؤكد الخبراء، على أن أعراض سرطان القولون والمستقيم،  لا تظهر عادة، حتى ينمو الورم. لذلك من الأفضل الخضوع للفحص قبل ظهور أي علامة.

ويشير الموقع، إلى أن "تشخيص الإصابة بسرطان القولون أو المستقيم مبكرا، قبل ظهور أعراضه، يسهل علاجه".

ولتخفيض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ينصح خبراء الطب بإضافة الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة إلى النظام الغذائي، والإقلاع عن التدخين والتحكم بالوزن وممارسة النشاط البدني، وعدم الإفراط في تناول الكحول.

#سرطان القولون #علامات كشف سرطان القولون #خطر سرطان القون

الأكثر قراءة اليوم

تقدير إسرائيلي:حماس ستفوز في الإنتخابات الفلسطينية القادمة

بتوجيهات من السيسي.. اجراءات جديدة بخصوص فتح منفذ رفح البري ودعم مواطني قطاع غزة

شاهد الفيديو : فنانة خليجية تعلن ارتدادها عن الإسلام واعتناق اليهودية

شاهد: تفاصيل البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة بشان الانتخابات

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: مساران قد يؤديان لحرب جديدة بغزة بعام 2021!

الرجوب يوجه رسالة للفلسطنيين.. ويقول: اتفقنا على تشكيل لجنة لإنهاء إفرازات وترسبات الانقسام

البرغوثي: الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة تتوصل لاتفاق حول كل القضايا وإجراء الانتخابات

الأخبار الرئيسية

0

صحيفة إسرائيلية: النزهة العربية التي كشفت الحقيقة.. لبنى و”التوراتي”!!

كورونا

ضربة تِلْو الضربة لإسرائيل..قرارات أممية ضدها حول لقاحات كورونا للفلسطينين

لجنة الإنتخابات تنشر قائمة بمراكز استعلام وتسجيل الناخبين في جميع محافظات الوطن

مصادر لـ"سما" : بدء محادثات القائمة المشتركة لـ"فتح وحماس" خلال ايام

وزيرة الصحة: تسجيل 12 وفاة و761 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 578 مصابًا في فلسطين