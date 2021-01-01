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شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 10 العاشرة الأخيرة

الأربعاء 10 فبراير 2021 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 10 العاشرة الأخيرة



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 10 العاشرة الأخيرة التي تنقل على قناة إم بي سي المفتوحة (mbc 1) في ختام هذه الأحداث الشيقة.

برنامج انت مين الحلقة 10 والأخيرة تكون متوفرة على منصة (شاهد نت vip) كاملة مع بدايتها الساعة 09:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد والمنامة والكويت أيضا.

وأعلن القائمون على برنامج انت مين العربي الأول من نوعه عن حدث غير مسبوق هذه الليلة، يتمثل في الكشف عن وجه ثلاث شخصيات وهي التي لا تزال تنافس بعضها.

وينتظر كل المتابعين اللحظة الحاسمة التي تشهد تحديد هوية المشهور الذي يحصل على لقب انت مين في أول مواسمه، إذ حيّرت تلك الشخصيات لجنة التحقيق والمشاهدين.

برنامج انت مين الحلقة الأخيرة:  اضغط هنا أو اضغط هنا

وبثت المنصات الرسمية للبرنامج مقاطع فيديو ترويجية للحلقة الختامية، إذ تحدثت فيها عن شخصية ديما قندلفت التي حيرت الجميع وجرى الكشف عنها رسميا الأربعاء الماضي.

ولم تكن السورية قندلفت الفنانة الخفية من بين المشاركين فقط، بل شكّلت مشاركة الدولي المصري محمود كهربا في أولى حلقات "انت مين" صدمة للمتابعين رغم كونها مسجلة.

وفي سياق متصل، لم تعلن قنوات إم بي سي عن بديل برنامج انت مين عقب عرض الحلقة الأخيرة بعد قليل، لكن من المتوقع بث مسلسل جديد للفنان السوري الكبير تيم حسن.

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