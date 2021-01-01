تهديد إسرائيلي بفرض قيود خلال شهر رمضان على الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

هددت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية، الليلة الماضية، الفلسطينيين القاطنين في مناطق 48 وشرقي القدس، بفرض قيود مشددة خلال شهر رمضان في حال لم يتم التقدم بشكل أكثر فاعلية في حملة التطعيم.

وقالت المصادر لقناة ريشت كان العبرية، إنه يجب على الحكومة النظر في القيود المفروض على التجمعات العربية خلال شهر رمضان الذي سيحل بعد شهرين.

ورجحت المصادر أن تكون حالة الانضباط لدى الجمهور العربي بشأن الالتزام بالمبادئ التوجيهية أقل من العام الماضي، مشيرةً إلى أن القلق السائد نابع من مخاوف انتشار أكبر للطفرة البريطانية في أوساط العرب، إلى جانب عدم الاستجابة للتطعيم، سيؤدي إلى انتشار واسع للكورونا.

ودعت إلى النظر في إغلاق شامل ومشدد في ساعات المساء بالبلدات العربية وشرقي القدس خلال شهر رمضان.