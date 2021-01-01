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رابط مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الثلاثاء 09 فبراير 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نشرت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر التي تجري اليوم الثلاثاء 9 شباط 2021 في إطار لقاءات الأسبوع السادس عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة النصر ضد الفتح مباشر تبث من ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الساعة 06:10 بتوقيت الرياض على قناة السعودية الرياضية الثالثة المجانية (KSA Sports 3 HD).

وأسندت قناة السعودية الرياضية مهمة التعليق على لقاء الفتح ضد النصر إلى المعلق عيسى الحربين الذي يطل على الشاشة عقب الاستيديو التحليلي الذي يستضيف أبرز نجوم التحليل.

ويسعى النصر إلى تفادي سيناريو لقاء الذهاب الذي خسر فيه أمام فريق الفتح بهدفين مقابل هدف، لكن الحال والظروف اختلفت حاليا بسبب استفاقة العالمي السريعة الفترة الأخيرة.

رابط مباراة النصر ضد الفتح مباشر:

ووصل النصر إلى المركز السسادس برصيد 24 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط أمام الاتفاق وأبها، لكن ذلك ليس طموحه إنما المنافسة على اللقب مع الفرق الكبار في الأسابيع المقبلة.

أما الفتح على الرغم من فوزه أمام النصر بالدور الأول لكنه أصيب بانتكاسة كبيرة في النتائج، إذ لا يزال في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بفارق ضئيل عن صاحب المركز الأخير.

وينتظر النصر والفتح مباريات قوية مع دخولها في الدور الثاني، إذ يختلف طموح كل طرف على حسب الجهور والمطالب السنوية، إلا أن العالمي عاد بقوة من الخلف إلى المقدمة أخيرا.

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