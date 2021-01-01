القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وانتر ميلان مباشر في كأس إيطاليا 2021

روما / سما

أعلنت مصادر رياضية عربية، عن موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وقالت المصادر إن موعد مباراة يوفنتوس والانتر الساعة 09:45 مساء اليوم بتوقيت مصر وفلسطين والأردن ولبنان والسودان وسوريا، 10:45 لدى الكويت والسعودية والبحرين وقطر.

وتبدأ مباراة يوفنتوس ضد الانتر الساعة 11:45 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، 08:45 وفق وقت الجزائر والمغرب وتونس، علما أنها تقام على ملعب (أليانز ستاديوم).

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس والانتر:

ولن تبث هذه الموقعة على قنوات بي إن سبورت الرياضية إنما سيتم نقلها على قناة ليبيا الرياضية المفتوحة ومنصات الفريقين عبر موقع يوتيوب بالإضافة إلى 12 محطة رياضية عالمية.





ووضع يوفنتوس قدما في المباراة النهائية لكأس إيطاليا، حينما تغلب بتاريخ 2 فبراير الجاري على الانتر بهدفين مقابل هدف في ملعب سان سيرو، إذ يحتاج إلى أي نتيجة إيجابية للتأهل.

ويدين يوفنتوس بتفوقه في ذهاب نصف النهائي إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل الهدفين لصالح فريقه أحدهما من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف الانتر النجم لاوتارو مارتينيز.

ويحتاج الانتر إلى بذل أقصى مجهود لديه حال رغب في بلوغ نهائي كأس إيطاليا، إذ يواجه يوفنتوس وهو يمر بوضع مثالي على صعيد المنافسة المحلية في الدوري الإيطالي هذا الموسم.