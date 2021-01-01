  1. الرئيسية
  2. الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وانتر ميلان مباشر في كأس إيطاليا 2021

الثلاثاء 09 فبراير 2021 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وانتر ميلان مباشر في كأس إيطاليا 2021



روما / سما

أعلنت مصادر رياضية عربية، عن موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وقالت المصادر إن موعد مباراة يوفنتوس والانتر الساعة 09:45 مساء اليوم بتوقيت مصر وفلسطين والأردن ولبنان والسودان وسوريا، 10:45 لدى الكويت والسعودية والبحرين وقطر.

وتبدأ مباراة يوفنتوس ضد الانتر الساعة 11:45 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، 08:45 وفق وقت الجزائر والمغرب وتونس، علما أنها تقام على ملعب (أليانز ستاديوم).

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس والانتر:

ولن تبث هذه الموقعة على قنوات بي إن سبورت الرياضية إنما سيتم نقلها على قناة ليبيا الرياضية المفتوحة ومنصات الفريقين عبر موقع يوتيوب بالإضافة إلى 12 محطة رياضية عالمية.

القنوات الناقلة لمباراة الانتر ويوفنتوس

ووضع يوفنتوس قدما في المباراة النهائية لكأس إيطاليا، حينما تغلب بتاريخ 2 فبراير الجاري على الانتر بهدفين مقابل هدف في ملعب سان سيرو، إذ يحتاج إلى أي نتيجة إيجابية للتأهل.

ويدين يوفنتوس بتفوقه في ذهاب نصف النهائي إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل الهدفين لصالح فريقه أحدهما من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف الانتر النجم لاوتارو مارتينيز.

ويحتاج الانتر إلى بذل أقصى مجهود لديه حال رغب في بلوغ نهائي كأس إيطاليا، إذ يواجه يوفنتوس وهو يمر بوضع مثالي على صعيد المنافسة المحلية في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

#يوفنتوس #انتر ميلان #الانتر #بث مباشر #القنوات الناقلة لكأس إيطاليا #يوفنتوس وانتر ميلان #مباراة يوفنتوس والانتر #مباراة الانتر ويوفنتوس #كأس إيطاليا #يوفنتوس ضد الانتر #الانتر ضد يوفنتوس

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2021

رابط مشاهدة قناة الكأس القطرية 3 بث مباشر

قيادي فلسطيني يعلق على قرار فتح معبر رفح حتى إشعار آخر: مؤشر إيجابي تسير عليه جلسات الحوار

"نحن الأن بمرحلة الإشراف"..قيادي بـ"فتح" يتحدث عن إمكانية حل كافة مشاكل غزة قبل الانتخابات!

"سما الاخبارية" ترصد: صحف دوائر إعلامية غربية تتابع عن كثب حوارات الفصائل بالقاهرة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بكورونا والتعليم والعطل الرسمية.. اليك تفاصيلها

اعلام اسرائيلي: فلسطيني يقتحم قاعدة جوية إسرائيلية بداخلها طائرات F35

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

وفد لجنة الانتخابات يتجه اليوم إلى غزة ... هذا أهم ما سيناقشه

220218114428770

تركيز على معبر رفح .. تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل مع وزير المخابرات المصرية

القاهرة

لقاءات ثنائية اليوم.. مصدر يكشف تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل بالقاهرة

اجتماع

الفلسطينيون يتطلعون لفتح صفحة جديدة مع المحيط العربي