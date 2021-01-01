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سيلتا فيغو يفرض التعادل الايجابي على مضيفه أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل (فيديو)

الثلاثاء 09 فبراير 2021 05:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيلتا فيغو يفرض التعادل الايجابي على مضيفه أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل (فيديو)



مدريد/سما/

فرض سيلتا فيغو التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على مضيفه أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح سيلتا فيغو باب التسجيل في الدقيقة الـ13 عن طريق سانتي مينا، قبل أن يرد أصحاب الأرض بهدفين متتاليين حملا توقيع الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين 45 و50.

وقبل نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بدقيقة واحدة سجل الأرجنتيني فاكوندو فيريرا هدف التعادل الثمين للضيوف ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.


وبهذا التعادل، رفع أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 51 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مطارديه برشلونة وريال مدريد.


ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".

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