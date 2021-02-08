عادل إمام "ينذر" من أجل مباراة الأهلي مع بايرن ميونخ وتعليقات تضامن.. صورة

القاهرة/سما/

عبر الفنان المصري الكبير، عادل إمام، عن تضامنه مع نادي بلاده في المباراة التي ينتظرها محبو الكرة في مصر والعالم العربي ضد فريق "بايرن ميونخ" الألماني.

وشارك النجم المصري، عادل إمام، صورة على حسابه الرسمي في "فيسبوك" معبرا فيها، بطريقته الكوميدية المعتادة والمحببة، عن تضامنه مع فريق بلاده.



ويظهر في الصورة عادل إمام وقد كتب عليها عبارة "أطعملي 650 مسكينا يا حسن" في تعبير عن "نذره" من أجل فوز فريق "الأهلي" المصري.

وعلق الكثير من متابعي الفنان العربي خصوصا من منطقة الخليج العربي، حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر المباراة التي تقام على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تقام المباراة، مساء اليوم الاثنين، في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي للقاهرة على استاد أحمد بن علي المونديالي، بحسب موقع "يلا كورة".

وفي مقدمة القنوات التي ستبث المباراة شبكة قنوات "بي إن سبورتس" التي أعلنت أنها ستبثها عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي" (المفتوحة)، من دون ستوديو تحليلي بتعليق علي محمد علي.



بث المباراة سيتم أيضا عبر قناتي "بي إن اتش دي 1"، و"بي إن اتش دي 11" الناطقة بالإنجليزية، كما أعلنت القناة الإيرلندية "RTE Two" بث المباراة عبر ترددها على القمر الصناعي استرا.

مجموعة قنوات "الكأس" القطرية أعلنت هي الأخرى نقل المباراة عبر قناتي الكأس HD3 والكأس 6HD.