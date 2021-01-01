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رابط مشاهدة قناة بي ان سبورت المفتوحة بث مباشر يوتيوب .. بايرن ميونخ ضد الأهلي

الإثنين 08 فبراير 2021 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة قناة بي ان سبورت المفتوحة بث مباشر يوتيوب .. بايرن ميونخ ضد الأهلي



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في مصر وكل مكان رابط مشاهدة قناة بي إن سبورت الرياضية المفتوحة بث مباشر "beIN SPORTS"؛ لمتابعة مباراة بايرن ميونخ والأهلي في نصف نهائي مونديال كأس العالم للأندية 2021 في قطر.

قناة بي ان سبورت المفتوحة مباشر بدأت الاستيديو التحليلي لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ مبكرا، إذ نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر لحظة توافد المشجعين إلى الملعب المونديالي في العاصمة الدوحة.

وتعد هذه المباراة مواجهة العام كما يصنفها الخبراء والمراقبون، إذ رغم التوقعات التي تشير إلى أن بطل أوروبا بايرن ميونخ سيتمكن من الفوز بنتيجة ثقيلة إلا أن هناك تخوفات لدى اللاعبين والجماهير الألمانية من الأهلي.

ويعرف عن النادي الأهلي المصري في السنوات المنصرمة أنه يعرف طريق الانتصارات بشكل سريع حتى لو لم يملك العناصر الكبيرة كما الجيل الذهبي الذي شارك عدة مرات في هذه البطولة العالمية للمرة السادسة في تاريخه.

بي ان سبورت المفتوحة بث مباشر يوتيوب:

ويصطدم "البافاري" الألماني أمام تاريخ الأهلي الذي يصنف كأحد أكثر الفرق حصولا على البطولات في العالم، وأيضا الفريق الأعرق والأكبر في القارة السمراء ومصر التي يسيطر فيها على غالبية البطولات المحلية تاريخيا.

وحذر المحللون على القنوات المصرية من قوة الألمان وعدم الاكتفاء بهدف أو اثنين في مثل هذه المواجهات التي تسجل في التاريخ بالإضافة إلى أن الأسماء الحالية سيطرت على القارة العجوز وهزمت أكبر الفرق بقوة.

واستعد موسيماني جيدا لهذه الموقعة، إذ طمأن لاعبيه بأنهم حققوا الإنجاز لكن عليهم اللعب بكل ما لديهم من قدرات وإمكانيات؛ كي تسجل في أولى صفحات التاريخ سواء كانت النتيجة إيجابية بالفوز أو الخسارة لكن تكون بشرف.

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