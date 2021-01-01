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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2021 مركز محمد صلاح

الأحد 07 فبراير 2021 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2021 مركز محمد صلاح



لندن / سما

ننشر لكم متابعينا ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021 حاليا قبل مباراة المتصدر مانشستر سيتي أمام ليفربول الذي يلعب في صفوفه محمد صلاح هداف البريميرليغ.

ويحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021 الآن بفارق هدفين أمام أقرب منافسيه وهما اللاعبان برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، دومينيك كالفيرت ليوين من إيفرتون.

ويسعى النجم المصري إلى تعزيز سيطرته على ترتيب الهدافين حينما يواجه فريقه السيتي هذا المساء، إذ اعتاد السنوات الماضية على التسجيل في مثل هذه المواعيد الكبرى في الدوري الإنجليزي.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي 2021:

المركز الأول: محمد صلاح برصيد 15 هدفا.

المركز الثاني: برونو فيرنانديز 13 هدفا.

المركز الثالث: دومينيك كالفيرت ليوين 13 هدفا.

المركز الرابع: هاري كين: 12 هدفا.

المركز الخامس: هيونغ مين سون 12 هدفا.

المركز السادس: باتريك بامفورد 11 هدفا.

المركز السابع: جيمي فاردي 11 هدفا.

المركز الثامن: أولي وانكينز 10 أهداف.

المركز التاسع: ويلفريد زاها 10 أهداف.

المركز العاشر: ماركوس راشفورد 9 أهداف.

يشار إلى أنه على الرغم من وجود صلاح أعلى قائمة هدافي البريميرليغ، إلا أن ليفربول يعاني على صعيد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وتراجع للمركز الرابع بسبب سوء النتائج الفترة الأخيرة.

وكان جيمي فاردي قد توّج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 23 هدفا بفارق 4 أهداف أمام صلاح الذي أنهى الموسم بالمركز الخامس برصيد 19 هدفا وسط منافسة شرسة.

أما الموسم قبل الماضي فقد حصل صلاح على هداف الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا بالتساوي مع أوباميانع وماني، وسبقه حصوله على الصدارة بـ32 هدفا متفوقا على نجم توتنهام كين.

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ترتيب الهدافين في الدوري الانجليزي 2021

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