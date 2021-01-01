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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2021 مركز ليفربول والسيتي

الأحد 07 فبراير 2021 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2021 مركز ليفربول والسيتي



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليغ 2021 قبل نتائج مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين التي تنطلق مساء اليوم الأحد أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2021 برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين أمام اليونايتد الذي تعثر أمس أمام نظيره إيفرتون بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل 3.

وتراجع ليفربول في ترتيب البريميرليغ إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 22 مباراة لعبها في المسابقة المحلية، بينما حال فاز الليلة على السيتي سيعود للمركز الثالث بشكل مؤقت.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2021:

المركز الأول: مانشستر سيتي برصيد 47 نقطة.

المركز الثاني: مانشستر يونايتد برصيد 45 نقطة.

المركز الثالث: ليستر سيتي برصيد 42 نقطة.

المركز الرابع: ليفربول برصيد 40 نقطة.

المركز الخامس: وست هام يونايتد برصيد 39 نقطة.

المركز السادس: إيفرتون برصيد 37 نقطة.

المركز السابع: تشيلسي برصيد 36 نقطة.

المركز الثامن: أستون فيلا برصيد 35 نقطة.

المركز التاسع: توتنهام برصيد 33 نقطة.

المركز العاشر: ارسنال برصيد 31 نقطة.

المركز الحادي عشر: ليدز يونايتد برصيد 29 نقطة.

المركز الثاني عشر: ساوثهامتون برصيد 29 نقطة.

المركز الثالث عشر: كريستال بالاس برصيد 29 نقطة.

المركز الرابع عشر: وولفرهامبتون برصيد 26 نقطة.

المركز الخامس عشر: برايتون برصيد 25 نقطة.

المركز السادس عشر: نيوكاسل يونايتد برصيد 25 نقطة.

المركز السابع عشر: بيرنلي برصيد 23 نقطة.

المركز الثامن عشر: فولهام برصيد 15 نقطة.

المركز التاسع عشر: وست بروميتش ألبيون برصيد 12 نقطة.

المركز العشرون والأخير: شيفيلد يونايتد برصيد 11 نقطة.

يشار إلى أن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2021 قابل للتغيير عقب نهاية مباريات اليوم، إذ استعدت جميع الفرق من أجل خوض اللقاءات رغم الظروف الصعبة المحيطة بهم.

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليغ 2021

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