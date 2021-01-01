موعد ومعلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة مجانا .. كأس العالم للأندية 2021

الدوحة / سما

أعلنت مصادر عربية رياضية، عن موعد مباراة بايرن ميونخ ضد الأهلي المصري والقنوات الناقلة ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقررة يوم الإثنين 8 فبراير 2021 في دولة قطر.

وقالت المصادر إن موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ يكون الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان والسودان والأردن وسوريا وليبيا، التاسعة لدى قطر والسعودية والبحرين والكويت.

وحسب المصدر ذاته، فإن مباراة بايرن ميونخ والأهلي المنتظرة تبدأ في تمام العاشرة مساءً وفق وقت الإمارات وسلطنة عمان، في حين تكون السابعة بتوقيت ألمانيا والمغرب وتونس والجزائر أيضا.

ويدخل الأهلي اللقاء بعد فوزه على الدحيل القطري في لقاء ربع النهائي بهدف نظيف للنجم حسين الشحات، فيما تعد المواجهة الأولى للفريق الألماني الذي سيصل الدوحة خلال الساعات القادمة.





معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ:

ويبث لقاء نصف نهائي مونديال العالم للأندية من استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر على تسع قنوات رياضية عالمية وعربية منها ما هي مجانية ومتوفرة مجانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

واختارت قنوات بي إن سبورت الرياضية المعلق المصري علي محمد علي للتعليق على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ عبر قناة (beIN Sports HD المفتوحة، beIN Sports HD 1 المشفرة).

أما قناة الكأس القطرية، فقد قررت تعيين العماني خليل البلوشي للتعليق على موقعة بطلي أوروبا وأفريقيا من خلال (Alkass Three HD)، علما أنه يمكن للجميع متابعتها عن طريق موقعها.