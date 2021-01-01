موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين والقنوات الناقلة اليوم قبل موقعة الأهلي

برلين / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين اليوم الجمعة 5 فبراير 2021 في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الألماني الدرجة الأولى قبل سفر بطل أوروبا لقطر.

وقالت المصادر إن موعد مباراة بايرن ميونخ اليوم بالدوري الألماني يكون الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر والأردن والسودان ولبنان وفلسطين، العاشرة والنصف لدى قطر والسعودية والكويت.

ووفقا للمصادر، فإن مباراة بايرن ميونخ تنقل من الملعب الأولمبي في برلين على قناة بي إن سبورت المشفرة (beIN Sports FR HD 1) بالإضافة إلى عدد من المحطات الرياضية العالمية.

ويعد هيرتا برلين خصما صعبا، إذ خسر من بايرن ميونخ في المواجهة الأخيرة التي جرت بينهما بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وسبقها هزيمة أخرى له برباعية نظيفة وتعادل الفترة الماضية بهدفين لمثلهما.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ اليوم:





ويفكر بايرن ميونخ قبل مواجهة الدوري في مباراته المرتقبة مساء يوم الإثنين المقبل ضد النادي الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب فوز الأخير الليلة أمام الدحيل القطري.

ولن يكون الأهلي صيدا سهلا بالنسبة للبافاري بطل القارة العجوز، إذ رغم الأرقام التاريخية التي حققها في البطولات كافة، إلا أن الفريق المصري يعد أعرق وأكبر الأندية في قارة أفريقيا تاريخيا.

ويسعى بايرن ميونخ إلى توسيع الفارق مع لايبزيج أقرب منافسيه، إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة بفارق 7 نقاط أمام صاحب المركز الثاني وعشرة عن فولفسبورغ.