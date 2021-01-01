6 مشاكل صحية تؤدى لفقدان شعر الرموش

وكالات / سما /

تستغرق الرموش عادةً حوالي شهرين لتنمو، ويمكن لأشياء مثل العوامل الوراثية والظروف الصحية وعادات النظافة والإصابات أن تؤثر على نمو رموشك أو تتسبب في فقدانها، ووفقا لتقرير لموقع insider ، هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للحصول على رموش أطول وأكثر سمكًا وصحة.

عادة ما تنمو الرموش بشكل أبطأ بكثير من نمو الشعر على فروة رأسك، بشكل عام ، تنمو الرموش الصحية بحوالي 0.15 ملم في اليوم وعادة ما يكون طولها حوالي سبعة ملليمترات (خارج الجلد) لذلك ، عند القيام بالحسابات ، يستغرق الأمر من شهر إلى شهرين لتنمو رمش بطول طبيعي على النقيض من ذلك ، يمكن أن ينمو شعر رأسك بسرعة تصل إلى 1.1 ملم في اليوم.

الحالات التي يمكن أن تؤثر على نمو الرموش وتسبب تساقطها:-

عادات النظافة السيئة: وضع مكياج منتهي الصلاحية ، ومشاركة مكياجك مع الآخرين ، والنوم مع مكياجك ، وإهمال تنظيف فرش المكياج ، هي بعض العادات التي يمكن أن تهيج عينيك وتؤثر على رموشك.

الثعلبة البقعية: غالبًا ما تكون وراثية، هذه الحالة هي اضطراب في المناعة الذاتية يحدث عندما يهاجم الجسم بصيلات الشعر الخاصة به ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر.

نتف الشعر: يُشار إليه أيضًا باسم اضطراب نتف الشعر ، وتتميز هذه الحالة بدوافع قوية ومتكررة لنتف الشعر.

التهاب الجفن: تحدث هذه الحالة عندما تنسد الغدد الدهنية الموجودة في قاعدة الرموش ، مما يؤدي إلى احمرار وتورم وعدم انتظام نمو رمش العين.

سرطان الجلد: يتضرر الجفن بسهولة من خلال التعرض لأشعة الشمس ، مما يجعله من أكثر المواقع شيوعاً لسرطان الجلد ، مما قد يؤدي إلى فقدان الرموش.

الصدمة: يمكن أن يتسبب حدث صادم مثل الإصابة أو الحروق في فقدان رموشك ، أو قد يتعين عليك قصها بعد وقوعها لمنع تهيج العين استخدام بكرات الرموش الساخنة أو تمزيق الرموش الصناعية يمكن أن يضر أيضًا برموشك.

عوامل تساعد على نمو الرموش

زيت الخروع: يمكن أن يساعد زيت الخروع في منع تساقط الرموش عن طريق تقليل مستويات البروستاغلاندين D2 (PGD2) ، وهو نوع من المركبات الدهنية المرتبطة بتساقط الشعر يعمل زيت الخروع أيضًا على تلطيف الالتهابات التي تسببها الماسكارا ومكياج العيون الآخر يمكن أن يساعد وضع زيت الخروع على رموشك في ترطيب الخيوط وتكثيفها.

نظام غذائي مغذي: توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون باتباع نظام غذائي مغذي يحتوي على الكثير من البروتين والحديد والفواكه والخضروات للحفاظ على نمو صحي لرموش العين تعتبر الفيتامينات A و B و D و E من الفيتامينات المهمة لنمو الشعر.

عادات النظافة الصحية: عيناك حساستان للغاية للتهيج ويمكن أن تؤثر عادات النظافة السيئة على رموشك. خلع كل مكياجك قبل النوم وتجنب المكياج منتهي الصلاحية وعدم مشاركة مكياجك وتنظيف فرش المكياج.