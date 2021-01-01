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رابط مشاهدة مباراة العين ضد الاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الخميس 04 فبراير 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة العين ضد الاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا في المملكة رابط مشاهدة مباراة الاتفاق ضد العين بث مباشر التي تقام اليوم الخميس 4 فبراير 2021 ضمن مواجهات الأسبوع رقم 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباراة العين ضد الاتفاق مباشر تنقل الساعة الرابعة مساء بتوقيت الرياض على قناة السعودية الرياضية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق راشد الدوسري من استاد الملك سعود.

وتشير التوقعات إلى تفوق الاتفاق صاحب المركز السادس في هذه الموقعة، إذ يأمل في تعزيز موقفه بجدول ترتيب الدوري السعودي والعودة إلى المربع الذهبي بين الأندية الكبار بالمسابقة.

أما العين فهو لا يعتبر خصما سهلا، إذ يحتل المركز السادس عشر والأخير برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين خلف ضمك، بينما يحاولوا الوصول إلى الترتيب الرابع عشر كما الفيصلي والباطن.

رابط مباراة الاتفاق ضد العين مباشر: اضغط هنا

ولم تعلن السعودية الرياضية عن وجود استيديو تحليلي قبل اللقاء، لكن الموقعة تأتي في مستهل يوم كروي جديد في دوري المحترفين تحاول فيه كل الأندية التقدم إلى الأمام.

ومن المتوقع أن يكون اللقاء قويا في ظل سعي الطرفين لتحقيق نفس الهدف؛ كونهما يعانيان على صعيد جدول الترتيب في مسعى لتخطي المنافسين والعودة إلى الانتصارات مجددا.

وحقق فريق العين ثلاثة انتصارات في المسابقة المحلية هذا الموسم مقابل 11 هزيمة رغم الأداء الجيد أمام المنافسين، في حين فاز الاتفاق سبع مرات وخسر 6 لكنه تعادل ثلاث مباريات أخرى.

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