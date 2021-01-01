شاهد .. مسلسل الميراث الحلقة 242 كاملة

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مسلسل الميراث الجزء الأول الحلقة 242 كاملة التي عرضت يوم الأربعاء على (شاهد نت vip) من بطولة مريم الغامدي ومحمد الحجي وهند محمد وزارا البلوشي.

وحاول ماجد في مسلسل الميراث الحلقة 242؛ بداعي إيجاد حلول إيجابية لمشكلة الشبكات التي تورط بها، فيما قررت ديما لقاء عمران؛ كي تتفق معه على طريقة ناجعة للقضاء على عائلة الخطوان.

وفي الوقت الذي واجه فيه إيراهيم، جويرية، كان ماجد قد استبق ذلك بإجراء زيارة إلى زيد في مكتبه الشخصي، لكن حدثت مشادة كلامية كبيرة بينهما ما أدى للكشف عن أسباب العداوة بين العائلتين.

ولم تتضح تبعات بوح عمران لكل ما في قلبه إلى باسل، بينما علم ماجد ما يحدث مع ديمة وقرر الذهاب إلى المستشفى، إلا أن ياسمين تفاجأت بالزيارة غير المتوقعة التي قامت بها موضي إلى بيتها.

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ولم تقبل والدة حول موضوع شيكات بدر حينما أخبرتها بالتفاصيل الكاملة التي لم تكن تعرفها من قبل عنه، بالتزامن مع وصول فهد إلى بيت جويرية ما أدى إلى إصابة شهد بنوع من الاستغراب.

وتحاول ديمة الانتقام في الحلقات المقبلة بسبب الأحداث التي واجهتها سابقا، كما تلقى زوج مشاعل تهديدا صريحا من بدر، الأمر الذي أثار الخوف في نفوس العائلة من شكل رده في القادم القريب.

ولا تزال أحداث مسلسل الميراث الموسم الأول تتضح مع مضي الأيام، إذ تسيطر الأجواء السامة والكراهية والحقد على الجميع والكل يرغب في الانتقام ولا يحب الخير لأشقائه؛ بسبب الوصية.