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شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 9 التاسعة

الأربعاء 03 فبراير 2021 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 9 التاسعة



الرياض / سما

ننشر لكم متابعي وكالة سما رابط مشاهدة برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 9 التاسعة من المصدر الرسمي الذي أنتج جميع الحلقات عبر قناة إم بي سي المفتوحة (mbc1) والمنصات التابعة لها.

برنامج انت مين الحلقة 9 مباشرة تنطلق كل يوم أربعاء أسبوعيا مع حلول الساعة 08.30 بتوقيت مصر ولبنان وسوريا والسودان والأردن وفلسطين، 09.30 لدى السعودية والبحرين وقطر والكويت واليمن والعراق.

وشهدت الحلقة الماضية مفاجأة لم يتوقعها سوى مهند الحمدي الفنان السعودي عضو لجنة التحقيق، فيما فشل حسن الرداد وقصي خولي وسيرين عبد النور في معرفة الشخصية المشهورة التي تواجدت خلف قناع شهر زاد.

وكانت الفنانة المصرية سمية الخشاب وراء شخصية شهر زاد، إذ قدمت أغاني طوال الحلقات الماضية، ولم يتعرف عليها أحمد سوى الحمدي الذي ظل متمسكا بقراره ورأيه أنها هي بسبب تأكده من صوتها المميز له.

برنامج انت مين الحلقة التاسعة 9: اضغط هنا أو اضغط هنا

وقالت الخشاب في حديث لها إن البرنامج صعب وجميل ومختلف لا سيما أنها النسخة العربية الأولى التي تقدم بهذه الطريقة، موضحة أنها اختارت الشخصية بسبب حب الناس لملامحها وشكلها ورموشها الرائعة.

وأضافت أن الصفات المشتركة بين الخشاب وشهر زاد هي الأنوثة والرقة والخفة ولديها جرأة وشخصية المرأة القوية التي لا تهزم، لافتة إلى أنها واجهت تحديات كبيرة في الظهور أبرزها كبر رأس الشخصية.

وتابعت إنها وقعت كثيرا قبل الظهور على المسرح أمام الجمهور،معبرة عن إعجابها الشديد بلجنة وتقديم برنامج انت مين 2021 وأنها قد وصلت إلى النهائيات وسوف تشتاق لتقديم كل جديد لإسعاد الناس.

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