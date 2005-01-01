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تفاصيل حادثة لاعبي المصري في سيارة كريم العراقي عند منطقة البرولس

الثلاثاء 02 فبراير 2021 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل حادثة لاعبي المصري في سيارة كريم العراقي عند منطقة البرولس



القاهرة / سما

كشف الإعلامي أحمد شوبير المذيع في قناة أون تايم سبورت، عن تفاصيل حادثة لاعبي المصري البورسعيدي التي وقعت مساء اليوم الثلاثاء قبل نهاية مباراة فريقهم مع البنك الأهلي.

وقال الإعلامي شوبير عبر فيسبوك: أثناء عودة اللاعبين من النادي المصري والذين هم خارج قائمة المصري لمباراة اليوم مع البنك الاهلي منذ دقائق تهشمت سيارة اللاعب كريم العراقي.

وأوضح أن ذلك حدث "اثناء العودة من برج العرب لبورسعيد وعند منطقة البرولس حدثت الحادثة بدخول سيارة لاعبي المصري الملاكي والتي يمتلكها كريم العراقي".

وأضاف شوبير: كان بصحبته اللاعبين اسلام صلاح وجريندو وزياد فرج، لافتا إلى أن سيارة العراقي اصطدمت بتوكتوك مما أدى لتهشم السيارة بالكامل.

وأشار شوبير إلى أنه تم نقل لاعبي النادي المصري بسيارة الإسعاف إلى مستشفى البرولس في كفر الشيخ؛ من أجل تلقي العلاج وعمل الإشاعات اللازمة لهم.

يشار إلى أن مباراة المصري والبنك الأهلي قد انتهت قبل قليل بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، رغم أفضلية الفريق البورسعيدي في غالبية أوقات اللقاء.

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