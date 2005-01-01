جدول ترتيب الدوري التركي 2021 مركز جالطة سراي

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز 2021، قبل انطلاق مباريات اليوم الثلاثاء التي تشهد ظهور فنربخشة صاحب المركز الأول وجالطة سراي ثالث الترتيب بشكل مؤقت.

وانتهى الشوط الأول من مباراة فنربخشة ضد هاتاي سبور بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما يلعب بعد قليل، جالطة سراي مع إسطنبول باشاك شهير، قاسم باشا أمام منافسه تشايكور ريزا سبور.

جدول ترتيب الدوري التركي 2021:

المركز الأول: فنربخشة برصيد 45 نقطة.

المركز الثاني: بشكتاش برصيد 44 نقطة.

المركز الثالث: جالطة سراي برصيد 42 نقطة.

المركز الرابع: ألانياسبور برصيد 37 نقطة.

المركز الخامس: طرابزون سبور برصيد 36 نقطة.

المركز السادس: غازي عنتاب برصيد 35 نقطة.

المركز السابع: هاتاي سبور برصيد 35 نقطة.

المركز الثامن: فاتح قرا جمرك برصيد 31 نقطة.

المركز التاسع: أنطاليا سبور برصيد 29 نقطة.

المركز العاشر: بني ملطية سبور برصيد 28 نقطة.

المركز الحادي عشر: غوزتبه برصيد 25 نقطة.

المركز الثاني عشر: قاسم باشا برصيد 25 نقطة.

المركز الثالث عشر: تشايكور ريزا سبور برصيد 25 نقطة.

المركز الرابع عشر: سيفاس سبور برصيد 24 نقطة.

المركز الخامس عشر: إسطنبول باشاك شهير برصيد 24 نقطة.

المركز السادس عشر: قونيا سبورت برصيد 23 نقطة.

المركز السابع عشر: قيصري سبور برصيد 22 نقطة.

المركز الثامن عشر: إيرزوروم سبور برصيد 20 نقطة.

المركز التاسع عشر: غينتشلاربيرليغي برصيد 19 نقطة.

المركز العشرون: أنقرة غوجو برصيد 18 نقطة.

المركز الحادي والعشرين: دينيزليسبور برصيد 17 نقطة.

يشار إلى أن منافسات الدوري التركي تشهد مشاركة 21 فريقا، إذ يلعب كل فريق 20 جولة حتى نهاية المسابقة، علما أن إسطنبول باشاك شهير هو حامل لقب النسخة الأخيرة (2019-2020).