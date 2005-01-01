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مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان الودية بث مباشر .. الأردنية الرياضية

الإثنين 01 فبراير 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان الودية بث مباشر .. الأردنية الرياضية



عمان / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة منتخب الأردن ضد طاجيكستان الودية بث مباشر المقرر إقامتها اليوم الإثنين 1 فبراير 2021؛ استعدادا لمواجهات المنتخبين المرتقبة في تصفيات آسيا.

مباراة الأردن وطاجيكستان الودية مباشر تبث الساعة الرابعة عصرا بتوقيت عمان والقدس والقاهرة على قناة الأردن الرياضية المفتوحة (Jordan Sport HD) ومنصات اتحاد الكرة والنشامى.

وشهد التاريخ إقامة مباراتين فقط بين منتخب طاجيكستان والأردن، إذ فاز "النشامى" في الأولى التي جرت عام 2015 بنتيجة (3-1)، وانتصر في الثانية (3-0) خلال التصفيات الآسيوية.

وتألق في مواجهات الأردن وطاجيكستان آنذاك، اللاعبين حسن عبد الفتاح (سجل أربعة أهداف في اللقاءين) إلى جانب إبداع النجم الأردني حمزة علي الدردور الذي أحرز ثنائية في شباكهم.

مباراة منتخب الأردن اليوم مباشر:

ويسعى المنتخب الأردني للعودة إلى سكة الانتصارات في سياق التجارب الودية المهمة التي يخوضها قبيل انطلاق المنافسات الرسمية، علما أنه تعادل مؤخرا مع دينامو كييف الأوكراني.

ورغم التعادل السلبي بدون أهداف، إلا أن لاعبي الأردن ظهروا بصورة جيدة لا سيما أنهم واجهوا فريقا عالميا كبيرا ينافس في كبرى مسابقات القارة الأوروبية ولعب ضد برشلونة وريال مدريد.

وكان منتخب الولايات المتحدة الأمريكية قد تفوق على فريق ترينيداد وتوباغو وديا بسبعة أهداف دون مقابل، قبل انطلاق مباراة الأردن ضد طاجيكستان على أحد ملاعب المنتخب العربي.

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