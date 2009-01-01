بالأسماء و الصور .. تعرف على العرب الأمريكان في إدارة جو بايدن ..

وكالات

نشر موقع "عرب أمريكا" تقريرا للكاتب "ثيو ستاميتز" عن الستة أعضاء الأمريكيين من أصل عربى الذين تم تعيينهم فى إدارة بايدن والذى يعد حدثا لاختبار الثقل العربى فى النظام السياسة الأمريكى.

مع دخول إدارة بايدن فى أول 100 يوم عمل لها، وعد الرئيس جو بايدن الشعب الأمريكى بأن إدارته ستعكس التنوع فى أمريكا.

طوال حملته الانتخابية، دافع بايدن عن أهمية تمثيل التنوع العرقى فى المجتمع الأمريكي؛ أميركيون من أصل أفريقى، وإسبانى، وآسيوى، وأخيرا أمريكيون عرب.

يجب أن يعترف بايدن بدور الجاليات العربية الأمريكية فى فوزه، فما يقرب من 59٪ من العرب الأمريكيين أيدوه فى نوفمبر الماضى مقابل 35٪ أيدوا لترامب.

حتى الآن، تم اختيار ستة أمريكيين عرب ليكونوا فى إدارة بايدن ومن المرجح أن يزداد عددهم.

وفيما يلي قائمة بأسماء المسؤولين العرب الست.







هادى عمرو ــ وهو من أصل لبناني ــ عاد إلى العمل بوزارة الخارجية كنائب مساعد وزير الخارجية لإسرائيل وفلسطين. يعد هذا المنصب خامس منصب له فى السلطة التنفيذية، بما فى ذلك المناصب السابقة فى وزارة الدفاع، ووزارة الأمن الداخلى، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية. خلال إدارة أوباما، شغل منصب نائب المبعوث الخاص للاقتصاد وغزة فى المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وكان عمرو زميلًا فى معهد بروكينجز وساهم فى وضع استراتيجية إدارة بايدن بخصوص الصراع الفلسطينى الإسرائيلى. وكان أيضًا عضوًا فى الفريق الانتقالى لبايدن فى وزارة الخارجية.







عينت ريما دودين نائب مدير البيت الأبيض للشئون التشريعية، وهى من أصل فلسطينى أردنى هاجر والداها من مدينة دورا الفلسطينية بمحافظة خليل. تخرجت ريما من جامعة كاليفورنيا فى بيركلى وحصلت على درجتها فى الاقتصاد والعلوم السياسية والتحقت بجامعة إلينوى لتحصل على درجتها فى القانون. خدمت ريما فى مكتب السناتور ديك دوربين ــ عضو مجلس الشيوخ الأمريكى عن ولاية إلينوي ــ لمدة 14 عاما، وارتقت فى الرتب من متدربة فى كلية الحقوق إلى نائبة رئيس شئون الموظفين. كما تطوعت ريما للحملة الرئاسية لباراك أوباما والتى ركزت فيها على حق التصويت.







عين ماهر بيطار مدير أول لبرامج الاستخبارات فى مجلس الأمن القومى، وهو فلسطينى أمريكى حاصل على شهادة فى القانون من جامعة جورج تاون وتخرج من كلية الشئون الدولية بجامعة جورجتاون . عمل بيطار منذ عام 2017 كمستشار عام للديمقراطيين فى لجنة المخابرات بمجلس النواب، ولعب دورًا رئيسيًا فى أول محاكمة لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب. وعمل بيطار مديرا للشئون الإسرائيلية الفلسطينية فى مجلس الأمن القومى فى إدارة أوباما. وقبل ذلك عمل نائبا لسفيرة الأمم المتحدة سامانثا باور فى مجلس الأمن القومى عندما شغل منصب مدير الشئون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان.







عينت دانا شباط مستشارة أولى للشئون القانونية، وهي ابنة مهاجرين أردنيين ولدت فى كاليفورنيا وترعرعت فى كولورادو وتخرجت من جامعتها. عملت دانا فى مكتب السناتور مايكل بينيت كمساعدة تشريعية ومسئولة عن التعامل مع القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط.







ستشغل بريندا عبدالعال منصب مستشارة مكتب الحقوق المدنية بوزارة الأمن الداخلى. بريندا من أب مصرى، تخرجت بدرجة البكالوريوس ودكتوراه فى القانون فى جامعة ميشيغان، وأصبحت فيما بعد أستاذة فى كلية ديفيد كلارك للقانون بجامعة مقاطعة كولومبيا حيث درست الكتابة القانونية.. بدأت بريندا حياتها المهنية فى ممارسة القانون وتمثيل مصالح الجاليات الأمريكية العربية والمسلمة الأمريكية أمام وزارة العدل الأمريكية ووزارة التعليم والبيت الأبيض. خلال الحملة الرئاسية لعام 2020، عملت كواحدة من المتطوعين الرئيسيين فى مجموعة الرئيس بايدن "العرب الأمريكيون من أجل بايدن".







بشارة شقير سيشغل منصب منسق التطعيمات، ولد ببيروت وحصل على بكالوريوس العلوم فى الكيمياء ودكتوراه فى الطب من الجامعة الأمريكية فى بيروت، وحصل أيضًا على درجة الماجستير فى العلوم فى إدارة الرعاية الصحية من جامعة تكساس فى دالاس. منذ عام 2016، شغل الدكتور شقير منصب رئيس الصحة المجتمعية فى مؤسسة كايزر. وقبل العمل فى كايزر، تم اختيار الدكتور شقير فى عام 2009 ليكون مفوض الصحة العامة فى شيكاغو حيث ساعد فى إطلاق أول أجندة للصحة العامة فى المدينة.







عين آيك هجينازاريان مديرا للاتصالات الإقليمية، وهو من أبوين لبنانيين أرمنيين. تخرج فى جامعة إنديانا وكلية الدراسات العليا للإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن. شغل منصب السكرتير الصحفى الإقليمى لغرب بنسلفانيا لحملة بايدن بعدما عمل فى الاتصالات خلال الانتخابات التمهيدية. قبل انضمامه إلى حملة بايدن، عمل فى الكابيتول هيل ــ أولا كمساعد صحفى للسناتور دونلى وبعدها كنائب السكرتير الصحفى للجنة الأمن الداخلى بمجلس النواب.