تفاصيل وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن .. السيرة الذاتية

الرياض / سما

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد 31 يناير 2021، عن وفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، بعد معاناة مع المرض في السعودية.

وقال الديوان الملكي في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

وأضاف: سيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.





وتقدم رمزي العصيمي، بأحر التعازي لأصحاب السمو الأمراء والأميرات خالد ومحمد وبندر وسلطان بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن وشقيقاتهم واحفادهم في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم الاميره نوره بنت فهد بن محمد آل سعود.

بدوره، قال عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ: إنّا لله و إنّا إليه راجعون .. عظم الله أجركم في وفاة والدتكم و والدة الجميع الأميرة نورة .. الله يغفر لها و يرحمها و يسكنها فسيح جنّاته يا رب العالمين.

من جانبه، كتب فايز بن عايد بن طريخم: أحر التعازي للقيادة الكريمة والأسرة المالكة بوفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن ال سعود . الله يرحمها ويغفر لها.