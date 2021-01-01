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مشاهدة مباراة الدنمارك والسويد بث مباشر نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

الأحد 31 يناير 2021 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الدنمارك والسويد بث مباشر نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021



القاهرة / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة السويد والدنمارك بث مباشر المقررة مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر 2021 على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الدنمارك والسويد مباشر في نهائي مونديال كرة اليد تنقل على قناة أون تايم سبورت (on time sports) بتعليق المعلق الموهوب خالد خيري، إضافة إلى المنصة الإلكترونية المجانية.

ولا يمكن توقع نتيجة هذه المباراة الحاسمة للطرفين، إذ يسعى المنتخب الدنماركي للحفاظ على لقب العالم الذي حققه قبل أربع سنوات، في حين يحاول نظيره السويدي الخروج بالبطولة العالمية.

وأجرى المنتخبان الساعات الماضية التدريب الأخير لهما على ملعب القاهرة، إذ لن يتم السماح بدخول أي من المشجعين كما هو الحال بالنسبة لكل منافسات بطولة العالم لمرة اليد في مصر.

مباراة الدنمارك ضد السويد مباشر كرة اليد:

وبدأت أون سبورت بعرض تغطية مباشرة للأحداث التي ترافق نهائي كرة اليد، إذ بثت لحظة وصول المنتخب السويدي والدنماركي إلى الصالة المغطاة التي يحضرها كبار مسؤولي الاتحاد.

وأشادت نيرة الأحمر في مستهل الاستيديو التحليلي بتنظيم مصر لمباراة نهائي كأس العالم لليد بين الدنمارك والسويد، مؤكدة أن بلادها نجحت في التحدي وتحتفل الليلة بقدراتها وعظمتها.

وتجري مباراة السويد والدنمارك في نهائي مونديال اليد 2021 بعد حصول المنتخب الاسباني على المركز الثالث في بطولة العالم عقب تفوقه على نظيره الفرنسي بنتيجة (35 مقابل 29).

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