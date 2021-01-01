رابط مشاهدة مباراة أبها والشباب بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

نشرت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مباراة الشباب ضد أبها بث مباشر اليوم السبت في إطار لقاءات الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين السعودي كأس الأمير محمد بن سلمان 2021.

مباراة أبها ضد الشباب مباشر تنقل الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عبدالله الحربي من ملعب المحالة.

وتستضيف مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية قيمة مواجهات الأسبوع 16، إذ يسعى كل فريق إلى خطف النقاط الثلاث على أمل الوصول إلى تحقيق هدف ومواصلة المنافسة قريبا.

ويأمل فريق الشباب في الفوز من أجل خطف صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي من نظيره الهلال، إذ يملك حاليا 29 نقطة بفارق واحدة عن الزعيم الذي يواجه النصر في السوبر المحلي اليوم.

رابط مباراة الشباب وأبها مباشر:

أما أبها فقد تراجع الفترة الأخيرة وأصبح يملك 21 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف فقط خلف الاتفاق والنصر، إذ يحاول بكل قوة العودة إلى المربع الذهبي والمنافسة عليها طويلا.

وسجل لاعبو الفتح ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقوا 6 هزائم في دوري محمد بن سلمان حتى اللحظة، بينما لم يخسر الشباب سوى مرتين وتعادل 5 مرات إلا أنه فاز نفس الهلال 8 لقاءات.

وسجل لاعبو الشباب طوال منافسات الدوري الماضية 27 هدفا وتلقوا 19 والفارق له إيجابي 8 أهداف، في حين أحرز نجوم أبها 19 هدفا لكن شباكهم تلقت 21 والفارق سلبي ضدهم برصيد 2.