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صفارات الانذار تدوي في طهران (فيديو)

الجمعة 29 يناير 2021 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفارات الانذار تدوي في طهران (فيديو)



طهران/سما/

أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الجمعة بأن صفارات الإنذار دوت غرب العاصمة طهران.

وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنهم سمعو صفارات الإنذار في بعض المناطق غربي طهران الليلة ،و أنه لم يُسمع مثل صوت هذه الصفارات منذ الحرب العراقية الإيرانية 

ونشر مغردون ومدونون مقطع فيديو وثق صوت صافرات الإنذار.


وأفادت وسائل اعلامية أنه تم إيقاف رحلات مطار الخميني وتحويلها إلى وجهات أخرى ،فيما قالت مواقع مقربة من النظام الإيراني تبرر إطلاق الصفارات بخلل واجه طائرة تركية.


وقالت كالة روكنا الإيرانية أنه من الممكن سقوط طائرة تركية فوق مطار طهران الدولي،فيما أفادت سي إن إن الفارسية أن الطائرة التركية حلقت فوق مناطق محظورة في سماء طهران. 

و أكد مسؤول أمني إيراني أن  ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة في غرب طهران غير صحيح ، وأن الصفارات انطلقت بسبب خطأ في إحدى المنظومات.

 و أوضح مطار الإمام الخميني في طهران أن قائد الطائرة التركية غير مسارها إلى باكو بسبب سوء الأحوال الجوية ، و أن حركة الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها بعد تحسن الأحوال الجوية.

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