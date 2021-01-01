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إعلام إسرائيلي: وزير خارجية البحرين يفاجئ نظيره الإسرائيلي برسالة حول ضحايا الهولوكوست

الخميس 28 يناير 2021 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: وزير خارجية البحرين يفاجئ نظيره الإسرائيلي برسالة حول ضحايا الهولوكوست



القدس المحتلة / سما /

بعث وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، أمس الأربعاء، برسالة وصفت بـ"المفاجئة" إلى نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بالتزامن مع إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.

وقال الزياني في رسالته: "مملكة البحرين تنعى ملايين الضحايا الذين قتلوا في الجرائم النكراء ضد الإنسانية وتتضامن مع الناجين وعائلاتهم. لا يوجد مكان لمعاداة السامية، العنصرية والتطرف، فقط للسلام والحب". وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

كما جاء في الرسالة التي تسلمها مكتب أشكنازي أن اليوم الدولي لإحياء هذه الذكرى بمثابة "تذكير دائم لمكافحة الكراهية، حتى لا نشهد مرة أخرى فظائع كالتي نفذت خلال الحرب العالمية الثانية".

ووفق التقزيون الاسرائيلي فإن رسالة الزياني التي أرسلت إلى الشعب اليهودي أجمع، جاء فيها أيضا أن يوم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست الدولي يقف كنصب تذكاري لضحايا الهولوكوست، وكذكرى دائمة لواجبنا العالمي لمناهضة كل اشكال معاداة السامية والكراهية، حتى لا يشهد العالم كوارث مماثلة كهذه.وتابعت رسالة الزياني: "اليوم، على ضوء رؤية السلام لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبالتعاون مع شركائنا في الشرق الأوسط، نحن مستمرون بزرع بذور التعايش، وبذلك نعرض للمنطقة والعالم أنه لا يوجد مكان للجهل والتطرف، فقط للسلام والتفاهم".

في الأشهر القليلة الماضية، وقعت إسرائيل برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاقات سلام مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وسط تصريحات إسرائيلية بأن دولا أخرى ستنضم إلى "دائرة السلام" في القريب.

وقال أشكنازي لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن "اتفاقيات السلام بقيادة الولايات المتحدة خلقت تحالف سلام واسع النطاق في الشرق الأوسط ويجب علينا جميعا مواصلة العمل لتوسيع الدائرة وإزالة أي تهديد يمكن أن يقوض الاستقرار الأمني ​​في المنطقة".
 

#اسرائيل #البحرين #عبد اللطيف الزياني #ذكرى الهولوكوست #اليهود #التطبيع مع اسرائيل

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