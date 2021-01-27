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لهذه الاسباب.. كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم بلاده

الخميس 28 يناير 2021 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الاسباب.. كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم بلاده



الرياض /سما/

اقترح الكاتب السعودي، فهد عامر الأحمدي، إزالة رسم السيف من العلم السعودي، مرجعا ذلك لثلاثة أسباب دفعته لتقديم اقتراحه.

وقال الأحمدي في تغريدة له، على موقع (تويتر): "اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي؛ ولعدم تؤائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ"؛ و(ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف. علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور".

ولكن تعرض اقتراح الكاتب السعودي، لموجة من ردود الأفعال ما بين المؤيدة والمعارضة بين الأوساط السعودية. وفق "سبوتنيك"
 

#السعودية #علم السعودية #العلم السعودي

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