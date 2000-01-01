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خبير يشرح "تجربة الخروج من الجسد" وما يحدث عند الاقتراب من الموت!

الخميس 28 يناير 2021 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير يشرح "تجربة الخروج من الجسد" وما يحدث عند الاقتراب من الموت!



سما / وكالات/

شهد الدكتور توماس فليشمان، وهو طبيب طوارئ لأكثر من 35 عاما، وفاة ما يقرب من 2000 شخص، بما في ذلك ظاهرة تُعرف بتجربة الاقتراب من الموت.

ولا يوجد تفسير علمي للتجارب التي يعيد المرضى سردها - لكنها تشترك في "أوجه تشابه مذهلة وتكشف عن نمط"، بغض النظر عن ديانات الأفراد أو جنسياتهم المختلفة.

وقام الدكتور فليشمان، الذي عمل مديرا لوحدات الطوارئ الطبية في ألمانيا وسويسرا، بإعادة سرد الحسابات الرائعة والمريحة خلال TED Talk 2014 في هامبورغ.

ويقول إن أولئك الذين خاضوا تجارب الاقتراب من الموت، يعيشون حياة مع القليل من الخوف، ولا سيما عندما تكون أيامهم الأخيرة.

ويقول فليشمان: "المرحلة الأولى هي أن هناك تغيير مفاجئ، ومن لحظة إلى أخرى، ذهب كل الألم. ذهب كل القلق وكل الخوف، وذهبت كل الضوضاء - وهناك فقط السلام والهدوء والسكينة. ويتحدث البعض عن الفرح".

وتشمل المرحلة الثانية تجربة الخروج من الجسد، وهي تغيير مفاجئ حيث يقول الناس إنهم "يطيرون فوق أنفسهم" و"يرون أنفسهم مستلقين على نقالة" ويشاهدون أطباء وممرضات الطوارئ يحاولون إعادتهم.

ويكشف الدكتور فليشمان: "يمكنهم أن يروا أعلاه ما نقوم به ويمكنهم الاستماع إلى ما نقوله". ويمكن لهؤلاء الأشخاص وصف ما فعلناه ويمكنهم الإبلاغ عما قلناه عند عودتهم.

ويضيف: "ليس لدينا تفسير لهذا ولا يمكنني تقديم توضيح، لأنه لا يوجد نشاط دماغي على الإطلاق. ليس لدينا تفسير علمي لهذا، لكننا نعلم أن هذه الظاهرة موجودة".

ووُصفت المرحلة الثالثة بأنها "مريحة" بنسبة 98 إلى 99%، ولكنها غير سارة بنسبة تصل إلى 2% مع "أصوات مروعة ورائحة كريهة ومخلوقات فظيعة".

وترى المرحلة الرابعة ظاهرة "بدء الضوء في التألق إلى "السواد الكامل" وهو "دافئ للغاية ومشرق وجذاب".

ويضيف فليشمان: “وباتجاه هذا الضوء، من السواد، بدأ نفق في التكون. وهؤلاء الناس ينجذبون بقوة نحو هذا الضوء ويبدأون في الطيران نحوه. ويصبح الضوء أخف وزنا وأكثر سطوعا وأقرب".

ويصل 10٪ فقط من الناجين من تجربة الاقتراب من الموت، إلى المرحلة الخامسة والأخيرة وهي "محيط جميل وألوان جميلة، يقول البعض موسيقى جميلة وشعور بالحب غير المشروط. وفي هذه المرحلة الأخيرة، قد يحدث أن يتقدم هؤلاء الأشخاص الذين مروا بتجربة قريبة من الموت طوال حياتهم. ويصف البعض في هذه المرحلة الأخيرة أنهم التقوا بأقارب ماتوا من قبل".

ويقول نصف أولئك الذين هم في هذه المرحلة الأخيرة من تجربة الاقتراب من الموت، إنهم قرروا العودة في هذه المرحلة لأنهم يشعرون أن هناك مهمة في حياتهم لم تتحقق.

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