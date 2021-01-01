  1. الرئيسية
  2. الرياضة

القبض على كريستيانو رونالدو بسبب صديقته جورجينا

الخميس 28 يناير 2021 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على كريستيانو رونالدو بسبب صديقته جورجينا



وكالات / سما /

 

بحسب ما ورد من تقارير صحفية صباح اليوم فقد تعرض كريستيانو رونالدو للقبض وهو يقيم في فندق مغلق رسمياً، وذلك بسبب عصيانه لقيود جائحة كورونا.

تزعم التقارير الصحفية التي نقلها موقع فوتيول إيتاليا فإن رونالدو وصديقته جورجينا قد عصيا قواعد مكافحة كوفيد-19 لأجل الاحتفال بعيد ميلادها السابع والعشرين لقضاء يومين في الثلج.

لم يتم استدعاء رونالدو لمباراة يوفنتوس في كأس إيطاليا ضد سبال والتي فاز بها اليوفي بأربعة أهداف نظيفة على فريق دوري الدرجة الثانية.

انتهز صاروخ ماديرا الفرصة لقضاء يومين في الثلج في منطقة فال فيني حيث اجتازا الحدود بين بيدمونت وفالي داوستا.

ووفقاً للتقرير المتداول فقد عاد هو وجورجينا إلى منطقة كورمايور التي احتفلت فيها بعيد ميلادها العام الماضي وأقاموا في فندق مغلق رسمياً.

لم يتم تغريم الاثنين، اللذان ورد أنهما استمتعا أيضاً بركوب عربة ثلجية لكن تم الكشف عنهما بواسطة مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يتم حذفه على الفور.

#كريستيانو رونالدو #جورجينا رودريجيز #جورجينا #رونالدو #كرستيانو #يوفنتوس #ريال مدريد #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 8 الثامنة

آخر تطورات المنخفض الجوي

حماس توجه رسالة إلى حركة فتح بشأن الانتخابات الفلسطينية..

مشاهدة مباراة قطر والسويد بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

داخلية غزة تكشف آخر المستجدات بشأن إعادة فتح الأسواق وقطاعات أخرى بالقطاع

أول تعليق من حماس على تصريحات كوخافي بشأن غزة ولبنان

سبب وفاة الفنان جان خضير الممثل اللبناني .. السيرة الذاتية ويكيبيديا

الأخبار الرئيسية

غزة: الأونروا تعلن استئناف الدراسة الوجاهية للفصل الدراسي الثاني وهكذا سيكون الجدول ..

إسرائيل تقرر رسميا منع إدخال لقاحات كورونا الى قطاع غزّة ..

كوخافي لسكان لبنان وغزة: "غادروا اماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا"

مصدر مسؤول: قرار فتحاوي بمنع قيادات الحركة من خوض الانتخابات لهذا السبب ..!

دعا "أبو مازن" لترك منصب السلطة للمنافسة.. قائد فتحاوي : البرغوثي لن يترأس قائمة فتح وسيخوض انتخابات الرئاسة