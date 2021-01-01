القبض على كريستيانو رونالدو بسبب صديقته جورجينا

وكالات / سما /

بحسب ما ورد من تقارير صحفية صباح اليوم فقد تعرض كريستيانو رونالدو للقبض وهو يقيم في فندق مغلق رسمياً، وذلك بسبب عصيانه لقيود جائحة كورونا.

تزعم التقارير الصحفية التي نقلها موقع فوتيول إيتاليا فإن رونالدو وصديقته جورجينا قد عصيا قواعد مكافحة كوفيد-19 لأجل الاحتفال بعيد ميلادها السابع والعشرين لقضاء يومين في الثلج.

لم يتم استدعاء رونالدو لمباراة يوفنتوس في كأس إيطاليا ضد سبال والتي فاز بها اليوفي بأربعة أهداف نظيفة على فريق دوري الدرجة الثانية.

انتهز صاروخ ماديرا الفرصة لقضاء يومين في الثلج في منطقة فال فيني حيث اجتازا الحدود بين بيدمونت وفالي داوستا.

ووفقاً للتقرير المتداول فقد عاد هو وجورجينا إلى منطقة كورمايور التي احتفلت فيها بعيد ميلادها العام الماضي وأقاموا في فندق مغلق رسمياً.

لم يتم تغريم الاثنين، اللذان ورد أنهما استمتعا أيضاً بركوب عربة ثلجية لكن تم الكشف عنهما بواسطة مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يتم حذفه على الفور.