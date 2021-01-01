شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 8 الثامنة

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 8 الثامنة التي تبث على قناة (mbc 1) عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة والقدس، 09:30 لدى السعودية.

برنامج انت مين الحلقة 8 تتوفر كاملة عبر تطبيق (شاهد نت vip) لكن يُمكن مشاهدتها مباشرة دون مقابل بعد قليل على شاشة التلفزيون، إذ تستعد لجنة التحقيق للكشف عن مفاجأة جديدة في أحداث الليلة.

وقالت الصفحة الرسمية للبرنامج على يوتيوب: انكشفت هوية الصقر في برنامج انت مين مع الإعلان عن صورة الإعلامي المشهور نيشان الذي حير الجميع دون أن يتمكنوا من التعرف عليها رغم الأدلة.

وأضافت: : انت مين يتجدد هذا المساء مع إبداعات وتألق مشاهير ونجوم الوطن العربي والاستعراضات كافة جميلة والكل يقدم أفضل ما لديه خلف القناع على أمل تشتيت المحققين والجمهور وعدم كشفه.

برنامج انت مين الحلقة الثامنة 8:

وتضفي اللجنة المكونة من سيرين عبدالنور وقصي خولي ومهند الحمدي وقصي خولة أجواء رائعة عبر التخمينات المنطقية والمتشابكة التي يقدمونها إلى المشجعين في كل حلقة أسبوعية على القناة ذاتها.

وتوفر القناة منصة تفاعلية على تويتر وفيسبوك مع الجمهور؛ كي يتمكنوا من تخمين هوية المشهور الموجود وراء الستار، فيما يحصل الكثيرون على جوائز وتقديم حال تعرفوا عليها قبل الإعلان عنها.

وأفادت بأن برنامج انت مين شهد الكشف عن عدد من المشاهير أبرزهم، محمود عبد المنعم كهربا والمذيع نيشان ونادية الجندي وشيلاء سبت ومرام البلوشي، في حين لا تزال أقنعة غير معروفة بعد.