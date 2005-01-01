تردد قناة كربلاء الفضائية الجديد 2021 على نايل سات

بغداد / سما

أعلنت مصادر تقنية، عن تردد قناة كربلاء الفضائية الجديد 2021 على مدار النايل سات؛ لمتابعة آخر تطورات الأحداث والمناسبات المختلفة في العراق، داعية إلى مشاهدة الباقة البرامجية الحالية.

وقالت المصادر إن تردد قناة كربلاء 2021 على نايل سات هو: 12604، الاستقطاب Vertical عمودي أو رأسي، معامل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 3/4، مؤكدة وجود تردد آخر بديل.

وأوضحت أن تردد قناة كربلاء الفضائية 2021 على النايل سات بجودة HD هو كما يلي: 11258، الاستقطاب أفقي Horizontal، معامل الترميز 27500، لافتة إلى عدم وجود ترددات غيرها.

وانطلقت قناة كربلاء من العراق في تاريخ 30 رمضان 1429 هجري، 1 أكتوبر 2008 ميلادي، حيث بدأ البث التجريبي على النايل سات في الثاني والعشرين من شهر أغسطس عام 2009 للميلاد.





تردد قناة كربلاء الفضائية 2021:

ومن برامج قناة كربلاء الشائعة، أفلا يتدبرون القرآن، أحسن حديثك، طبيبك معك، طواف حول نهج البلاغة، نداء المرجعية، حياة المصطفين، خير الكلام، عمو فرحان، باب المراد، ذلك الدين القيم.

كما عرضت قناة كربلاء برنامج نسق ودلالة، نقطة ضوء، تصحيح، خبر وتحليل، يا بنت فاطمة، الدين والحياة، فصل الخطاب، صباح كربلاء، يا صاحب الزمان، يا شمس الشموس، نهج البلاغة.

وبثت قناة كربلاء الفضائية مؤخرا، برامج، الكتاب والعترة، محطات معرفية وفكرية، سؤال فقط، الوعد الحق، أيام معدودات، التغير السلوكي للشخصية، الموقف، الصوم السليم، هذه ثقافتي.