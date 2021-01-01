رابط التسجيل .. تقديم طلب للتدريس على حساب التعليم الإضافي في الأردن

عمان / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، اليوم الإثنين 25 كانون ثاني 2021، عن رابط التسجيل وتقديم طلب للراغبين في التدريس على حساب التعليم الإضافي التابع لمنصة درسك في الأردن.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها: الزملاء المعلمون الراغبون في التدريس على حساب التعليم الإضافي، تم اليوم بدء استقبال الطلبات من خلال الموقع الرسمي المرفق في الأسفل.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل على حساب التعليم الإضافي في الأردن يستمر اعتبارا من هذه الساعة حتى مساء يوم الأحد الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري، داعية الجميع للتقديم.

تقديم طلب على حساب التعليم الإضافي 2021: اضغط هنا

ونوهت إلى أن التقديم على حساب التعليم الإضافي خاص بالخريجين الجدد أو الذين لم يتقدموا سابقا للتعليم الإضافي، مشددة على أهمية اتباع كل الخطوات بدقة وتجنب الخطأ فيها.

وختمت وزارة التربية: سيتم إجراء امتحان لهذه الفئة في القريب العاجل، موضحة أنه وسيتم إعلامهم بالموعد عن طريق الهاتف أو بمتابعتكم اليومية لموقع التعليم الإضافي أعلاه.

ويمكن للخريجين الجدد الدخول على موقع حساب التعليم الإضافي لتقديم طلب ثم إدخال الرقم القومي الخاص به، إذ بالإمكان قراءة تعليمات الطلب أو التعديل عليه وطباعة آخر موجود مسبقا.