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مشاهدة مباراة البحرين واليابان بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الإثنين 25 يناير 2021 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة البحرين واليابان بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



المنامة / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة منتخب البحرين ضد اليابان بث مباشر اليوم الإثنين في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر ضمن منافسات المرحلة الأساسية.

مباراة البحرين واليابان مباشر في مونديال كرة اليد تبث الساعة 05:30 بتوقيت المنامة ومكة المكرمة، 04:30 لدى القاهرة والقدس على قناة أون تايم سبورت المفتوحة (on time sports).

وتستضيف صالة إستاد القاهرة الدولي في مصر مباراة اليابان والبحرين، إذ يسعى المنتخبان إلى تحقيق نتيجة إيجابية مع ختام المرحلة الأساسية رغبة في التأهل إلى الدور القادم المصيري.

وسبق أن لعب المنتخبان نحو ثماني مواجهات تاريخيا، إذ تشير الغلبة لصالح اليابان التي تفوقت على البحرين في آخر مواجهة بنتيجة (27-26) وسبقها أيضا (25-23) وانتصار للبحرين.

مباراة منتخب البحرين لكرة اليد مباشر:

وفاز منتخب البحرين مرة واحدة فقط في مونديال مصر لكرة اليد، إذ استهل المنافسة بخسارة أمام بطل العالم الدنمارك (34-20) ثم مع الأرجنتين (24-21)، لكنه تفوق على الكونغو الديمقراطية.

في المقابل، حقق منتخب اليابان فوزا وتعادلا وخسر في باقي اللقاءات، إذ تعثر أمام كرواتيا (29-29)، وخسر من قطر (31-29) ثم تغلب على أنغولا (30-29) وهُزم من الأرجنتين والدنمارك.

وتجري مباراة البحرين واليابان في بداية يوم جديد من مواجهات مونديال كرة اليد يشهد لقاءات حاسمة أبرزها البرازيل ضد أوروغواي، الأرجنتين أمام قطر، إسبانيا مع المجر، بولندا وألمانيا.

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