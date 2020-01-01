رابط مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيصلي بث مباشر المقررة اليوم الإثنين 25 يناير 2021 في إطار مواجهات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباراة الهلال والفيصلي مباشر تنقل الساعة 06:15 بتوقيت الرياض والكويت على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق حماد العنزي من ملعب مدينة المجمعة.

ويسعى فريق الهلال إلى الانفراد بالصدارة وحيدا بعيدا عن الأهلي الذي أصبح في المركز الثاني بالتساوي معه في الرصيد بـ29 نقطة، لكنه لعب 15 لقاءً فيما الزعيم خاض 14 مباراة للآن.

في المقابل لا يعتبر الفيصلي فريقا سهلا رغم تأخره في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الثالث عشر برصيد خمس عشرة نقطة بفارق واحدة خلف الرائد ونقطتين متفوقا أمام نظيره الباطن.

رابط مباراة الفيصلي ضد الهلال مباشر:

ولم يتفوق الفيصلي على الزعيم منذ موسمين، إذ كان الانتصار الأخير له عام 2018 بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، لكنه بقي متعثرا على الصعيد الرسمي.

وتغلب الهلال على الفيصلي بثنائية نظيفة في إياب دوري المحترفين العام الماضي، لكن موقعة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وسبقها انتصار في كأس الملك السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال الجولة المقبلة مع النصر ثم أبها والعين وضمك والاتفاق، في حين يلعب الفيصلي أمام التعاون والباطن والوحدة وضمك والاتحاد والأهلي والعين والرائد والاتفاق.