رابط التسجيل .. تقديم طلب في الأمن العام الأردني تجنيد 2021 مسلح وسائق

عمان / سما

نشر مركز تجنيد الأمن العام الأردني أفراد اليوم الإثنين، رابط التسجيل وتقديم طلب في الأمن العام بعد أن أعلن حاجته لتجنيد عدد من الأفراد بالصبغة العسكرية ذكور فقط لحساب مديرية النقص العام.

وقالت إن التسجيل في تجنيد الأمن العام الأردني 2021 يقتصر على حملة شهادة دراسة الثانوية العامة التوجيهي بمهنة سائق ومسلح فقط، مشددة على ضرورة إتباع جميع الشروط المرفقة بالصورة أدناه.

نص إعلان مركز تجنيد الامن العام الأردني 2021:

تعلن مديرية الأمن العام / مديرية شؤون الأفراد– مركز تجنيد الأمن العام عن حاجتها لتجنيد عدد من الأفراد بالصبغة العسكرية ذكور فقط لحساب مديرية الأمن العام / النقص العام من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة ( بمهنتـي مسلح وسائق فقط ). وضمن الشروط التالية:

• أن يكون أردني الجنسية.

• أن يكون المتقدم للتجنيد قد أكمل 17 عاماً من عمره ولا يزيد عن 27 عاماً حتى تاريخ 31/12/2021 (مواليد 1/1/1995م وما بعد).

• أن لا يقل الطول عن ( 168سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن.

• أن يكون لائق للخدمة من الناحية الصحية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.

• أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغيــر محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة كالسرقة أو الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان أو أيه جريمة مخلة بالأخلاق العامة.

• أن لا تكون له خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية.

• أن يكون المتقدم للتجنيد بمهنة سائق حاصل على رخصة سوق (جيـر عادي) فئة ثالثة ولغاية السادسة.

• كل من يقع عليه الاختيار بمهنة سائق يتوجب عليه إحضار كفاله عدلية بقيمة (2000) دينار والخضوع لفحص عملي قبل الموافقة على تجنيده.

- كل من تقدم سابقاً للتجنيد عليه التقدم من جديد عبر الموقع الالكتروني كونه تم الغاء جميع الطلبات والمعاملات السابقة ولن يتم النظر بها.

- يكون تقديم الطلبات عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام (اضغط هنا) وكما يلي:

- يقوم الراغب بالتجنيد بالدخول إلى الموقع الالكتروني.

- تعبئة جميع المعلومات الواردة بالطلب بحيث يتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات وسيتم تدقيق المعلومات لاحقاً داخل مركز تجنيد الأمن العام.

- إرفاق صورة عن شهادة التحصيل العلمي للجميع وصورة عن رخصة القيادة للراغبين بالتجنيد بمهنة سائق في المكان المخصص بالموقع الالكتروني.

- تعبئة مكان الولادة حسب المحافظة واللواء للراغب بالتجنيد وتعبئة مكان ولادة الأب حسب قيده في الأحوال المدنية.

- يتم تعبئة الطلب مرة واحدة وفي حال تكرار الطلب أكثر من مرة سيتم إلغاء الطلب.

- سيتم إبلاغ صاحب الطلب بموعد ومكان المقابلة هاتفياً أو عن طريق رسالة نصية(SMS) للهاتف الخاص بمقدم الطلب والذي تم إدخاله من قبله.

- سيتم استقبال الطلبات من خلال الموقع الالكتروني فقط اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 24/1/2021 وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الأربعاء الموافق 10/2/2021م وسيتم إيقاف استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ ولن ينظر بأي طلب لا يتم تقديمه الكترونياً ولن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه.

- الوثائق المطلوب إحضارها عند المراجعة للمقابلة بالموعد والمكان الذي سيتم تحديده لاحقاً.

(هوية الأحوال المدنية سارية المفعول وصورة مصدقة عنها، صورة مصدقة عن دفتـر العائلة ساري المفعول، شهادة ولادة أصلية أو صورة مصدقة عنها، صورة مصدقة عن شهادة وفاة الأب إذا كان متوفى مبين فيها مكان الولادة، قرار تقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين وشهادة استشهاد لأبناء الشهداء، دفتـر خدمة العلم مؤجل، كشف العلامات الأصلي أو شهادة الدراسة الأصلية أو صورة مصدقة عنهما، صورة عن رخصة القيادة, صور شخصية حديثة( عدد 4 قياس 4*6).