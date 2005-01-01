سبب وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي في مصر .. السيرة الذاتية

القاهرة / سما

أعلنت مصادر رسمية في مصر، مساء اليوم الأحد 24 يناير 2021، عن وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية المصرية الشهيرة؛ بعد معاناة مع المرض الأسابيع الأخيرة.

وأكدت المصادر وفاة عبلة الكحلاوي عن عمر ناهز 72 سنة إثر صراع مع مضاعفات فيروس كورونا الذي تم تشخيص إصابتها به قبل عدة أسابيع ونقلت إلى المستشفى.

وعانت ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي من المرض بشدة الفترة المنصرمة، إذ تم نقلها إلى قسم العناية المكثفة للبقاء تحت المتابعة الطبية، قبل أن يعلن الأطباء عن وفاتها.

عبلة الكحلاوي السيرة الذاتية:

ولدت الكحلاوي في مصر بتاريخ 15 ديسمبر / كانون أول 1948 ميلادي، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت الدكتورة عبلة، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته.

وانتقلت الكحلاوي إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهرفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.

واتجهت الدكتورة عبلة إلى الكعبة المشرفة لتلقى دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم.

وعقب عودتها إلى القاهرة بدأت فى إلقاء دروس يومية للسيدات فى مسجد والدها محمد الكحلاوى فى البساتين وركزت فى محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

وأسست الدكتورة عبلة الكحلاوى، جمعية خيرية فى المقطم لرعاية الأطفال الايتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة ل مجمع الباقيات الصالحات فى المقطم.

وكانت العديد من الشائعات قد استهدفت الدكتورة عبلة الكحلاوي منذ شهر رمضان العام الماضي، حيث نشرت وسائل إعلام آنذاك أنباء عن تدهور حالتها الصحية لكن تم نفيها في وقت لاحق.