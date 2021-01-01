مشكلة جفاف الجلد فى الشتاء .. طرق العلاج والوقاية

يتعرض الجلد والبشرة للجفاف الشديد نتيجة لبرودة الطقس خلال فصل الشتاء وقلة شرب الماء، ويمكن للهواء البارد والحرارة الداخلية الجافة ومستويات الرطوبة المنخفضة والرياح الشتوية القاسية أن تزعج بشرتك من الرطوبة، يمكن أن يترك ذلك بشرتك تبدو أقل إشراقًا من المعتاد ليس فقط وجهك ، ولكن أيضًا يديك وقدميك، وفقا لتقرير لموقع healthline.

هناك خطوات يمكنك اتخاذها للحفاظ على صحة بشرتك ، حتى عندما تنخفض درجات الحرارة ولا مفر من الهواء البارد في الشتاء.

ما هي علامات جفاف الجلد؟

التقشر، احمرار، نسيج خشن، حكة، الجلد الخام المتهيج، تشققات في جلدك، يمكن أن تتراوح الأعراض في شدتها وتبدو مختلفة حسب المنطقة المصابة في جسمك.

كيفية منع بشرة الشتاء الجافة

جلد الشتاء الجاف ليس حتميًا من خلال إجراء بعض التغييرات على نظام وعادات العناية بالبشرة ، واستخدام المنتجات المناسبة ، قد تتمكن من الحفاظ على بشرتك تبدو ناعمة وسلسة وحيوية طوال فصل الشتاء.

طرق علاج جفاف الجلد خلال فصل الشتاء

ترطيب البشرة مباشرة بعد الغسيل: في أي وقت تغسل فيه وجهك أو يديك أو جسمك ، فإنك تجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية نظرًا لأن هذه الزيوت تساعد على حبس الرطوبة ، فمن الضروري استبدالها لهذا السبب من المهم استخدام مرطب في أي وقت تغسل فيه بشرتك ، خاصة في فصل الشتاء، جرّب تخزين زجاجة من المرطب بجوار الحوض واحتفظ بمرطب بحجم مناسب للسفر معك أثناء التنقل.

الكريم الواقي من الشمس يوميًا: بالنظر إلى أيام الشتاء الأقصر وضوء الشمس الأقل ، قد يكون من المغري قطع واقي الشمس عن روتينك الصباحي لكن فكر مرة أخرى حتى في فصل الشتاء ، لا يزال بإمكان الأشعة فوق البنفسجية الضارة الضغط على حاجز ترطيب بشرتك ، وهو أمر حيوي للحفاظ على صحة البشرة وترطيبها.

العلاجات الليلية: تعتبر العلاجات الليلية وسيلة ممتازة لتنشيط البشرة الجافة أو منعها المرطبات رائعة للترطيب ومع ذلك ، نظرًا لكونها نوعًا أثقل من الكريم ، فقد يستغرق امتصاصها في بشرتك وقتًا أطول، من خلال تطبيق المطريات على بشرتك طوال الليل ، ستحصل بشرتك على الوقت الذي تحتاجه لامتصاص العلاج والمطريات لتجديد بشرتك بالرطوبة والزيوت التي تحتاجها.

ضبط روتين العناية بالبشرة: إذا بدت بشرة وجهك حساسة أو متهيجة بشكل خاص بسبب هواء الشتاء الجاف ، فقد ترغب في التفكير في تبسيط روتين العناية بالبشرة في الوقت الحالي، أيضًا ، إذا كانت بشرتك متهيجة ، فقد تكون أكثر حساسية لمكونات مثل العطور والكحول. هذا يعني أن المنتجات التي عادة ما تكون رائعة على وجهك يمكن أن تتحول إلى مهيجات.