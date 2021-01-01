باحثون يكشفون عن فوائد فاكهة "المانجو" لمرضى السكري

وكالات / سما /

كشف باحثون أمريكيون، عن فوائد متعلقة بفاكهة المانجو، لمرضى النوع الثاني من السكري، مشيرين إلى أنها قادرة على تثبيت مستوى السكر في الدم، وتحسين الحالة العامة للمرضى.



وذكر الباحثون بحسب ما أورده موقع Express أن "مادة البوليفينول الموجودة في المانجو، لها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات"، مؤكدين أنها تحتوي على عدد من المركبات النشطة بيولوجيا، مثل الكاروتينات والتوكوفيرول وحمض الأسكوربيك والألياف الغذائية ومركبات مانجيفيرين الفينولية وحمض الغاليك وكيرسيتين.



وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج، بعد اعتمادهم على متطوعين مصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، وإضافة لب المانجو المجفف إلى نظامهم الغذائي، وبعد مضي بضعة أشهر انخفض مستوى السكر في دم المتطوعين بعد تناول الطعام.



ولاحظ الباحثون انخفاض نسبة الدهون في جسم غالبية المتطوعين، إلا أنهم يحذرون من أن فاكهة المانجو تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يجب على المرضى تناولها بكميات صغيرة.