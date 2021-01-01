العراق .. رابط نتائج القبول المركزي لطلبة الدور الثالث 2021

بغداد / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية اليوم الأحد 24 كانون ثاني / يناير نتائج القبول المركزي لطلبة الدور الثالث للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي في تصريح صحفي إن نتائج القبول شملت أيضا نتائج قبول طلبة الدورين الأول والثاني الذين ليس لديهم قبول مركزي.

وأضاف أن عدد الطلبة الإجمالي من المتقدمين بلغ (17573) سبعة عشر ألف وخمسمئة وثلاثا وسبعين طالبا بينهم (16433) ستة عشر ألف وأربعمئة وثلاث وثلاثون طالبا ناجحا من الدور الثالث فيما كان (1140) ألف ومئة وأربعون طالبا من الدورين الأول والثاني.

نتائج القبول المركزي الدور الثالث 2021: اضغط هنا

وأوضح أن جميع الطلبة المتقدمين قبلوا على وفق اختياراتهم المثبتة في الاستمارة الإلكترونية وفي ضوء الحدود الدنيا للسنة الدراسية 2021/2020.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يمكن الإطلاع على نتائج القبول المركزي لطلبة الدور الثالث في العراق من خلال بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة.