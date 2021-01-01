رابط مشاهدة مباراة الفتح والرائد بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة الرائد والفتح بث مباشر المقررة اليوم الأحد 24 يناير 2021 في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

مباراة الفتح والرائد مباشر تبث الساعة 05:55 بتوقيت الرياض على قناة الرياضية السعودية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق جعفر الصليح من ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.

ويسعى فريق الفتح إلى تأمين نفسه في منتصف جدول ترتيب الدوري السعودي، إذ يملك حاليا 18 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق ثلاث نقاط أمام الفيصلي ونقطة خلف نظيره القادسية.

أما فريق الرائد، فهو يعاني مع فرق مؤخرة ترتيب دوري المحترفين، حيث يملك في رصيده 13 نقطة فقط بفارق الأهداف خلف الباطن متفوقا على ضمك الخامس عشر بنقطة وحيدة فقط.

رابط مباراة الفتح ضد الرائد مباشر:

ولا يزال الرائد قريبا من صاحب المركز الأخير نادي العين الذي تراجع إليه بعد حصوله على 10 نقاط فقط خلال الجولات الماضية بالدوري السعودي، ويسعى إلى الخروج منها.

ورغم التوقعات التي تصب في صالح الفتح إلا أن الرائد ليس ذلك الخصم السهل الذي يمكن أن يرمي المنديل بسرعة، إنما سيحاول الحصول على النقاط الثلاث كاملة بكل قوة.

وينتظر الفتح مواجهات نارية الأسابيع القادمة ضد الاتحاد والنصر والعين والشباب والاتفاق والهلال وأبها، في حين يلاقي الرائد نيره ضمك والشباب والباطن والوحدة وأبها والفيصلي.