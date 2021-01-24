  1. الرئيسية
  2. سيارات

فيديو .. قصة المغدورة قمر تطالب بالقصاص من شقيقها أحمد

الأحد 24 يناير 2021 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. قصة المغدورة قمر تطالب بالقصاص من شقيقها أحمد



الرياض / سما

تصدر هاشتاق المغدورة قمر تطالب بالقصاص موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية اليوم الأحد 24 كانون ثاني 2021 بعد الإعلان عن مقتلها على يد شقيقها الأكبر يدعى أحمد.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن قصة المغدورة قمر تطالب بالقصاص بدأت بعدما خطف أحمد شقيقته "قمر" منذ نحو خمسة أيام، لكنه أخفاها عن الأنظار واختفى معها طوال تلك المدة.

وظهرت والدة قمر وأحمد بمقطع فيديو مؤثر تصدر المنصات الاجتماعية، تطالبه فيها بإرجاع ابنتها الصغيرة، لكنه لم يستجب لكل تلك المناشدات وقتل أخته ودفنها دون أن يعلم أحد السبب.

وتقول أم قمر في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل: يا أحمد يا حبيبي مشان الله جيبوا البنت عشان أطمن عليها، انحرق عليها قلبي. وسط محاولات الآخرين حولها تهدئتها قليلا.

وأضافت وسائل الإعلام: أحمد خطف أخته قمر قبل 5 أيام، والأم ناشدت الولد عشان يجيب بنتها لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، قتلها ودفنها واليوم عثروا على جثتها وأسباب الخطف مجهولة.

ونشرت إحدى الصفحات صورة أحمد قائلة : "أين تذهب من عذاب ربك دنيا وأخرة، قتلت الروح البريئة قمر دون ذنب. أطالب بحد السيف عليهم أنا حياتي تكون مهددة لو طلعوا منها".

وتفاعلت إحدى الناشطات مع قضية المغدورة قمر، قائلة : "والله شي يوجع القلب ويؤلم أن كل يومين اشوف نساء مقئولات ومافي اي شي نقدر نسويه غير نرفع تاقات لحاجات المفروض تتعمل تلقائياً".

#المغدورة قمر تطالب بالقصاص #المغدورة قمر #قمر #السعودية #خطف قمر #وفاة قمر #مقتل قمر #أحمد وقمر #قصة المغدورة قمر

الأكثر قراءة اليوم

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار بيت حانون شمال القطاع

شاهد: ملكة جمال فلسطين تذبح عجلا وتوزعه على الفقراء احتفالا بالانفصال عن زوجها

مشاهدة مباراة تونس والكونغو بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

سفيان أبوزايدة يتحدث عن موقف تيار الإصلاح الديمقراطي من الانتخابات

قطاع غزة متفجر وهش.. اعلام اسرائيلي يكشف إحدى نقاط الضعف الرئيسية للجيش وغانتس

إضراب عام واستقالات جماعية... عرب 48 "ينتفضون"

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: يجب أن لا نسمح لحماس المشاركة بالانتخابات وهذه هي الطريقة ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اجتماع للجنة المركزية لحركة "فتح" اليوم برئاسة الرئيس .. وهذا ما ستبحثه ..

إسرائيل لـ إدارة بايدن : احمونا من محكمة الجنايات الدولية

شهيد

استشهاد عامل فلسطيني من نابلس برصاص الاحتلال الاسرائيلي