فيديو .. قصة المغدورة قمر تطالب بالقصاص من شقيقها أحمد

الرياض / سما

تصدر هاشتاق المغدورة قمر تطالب بالقصاص موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية اليوم الأحد 24 كانون ثاني 2021 بعد الإعلان عن مقتلها على يد شقيقها الأكبر يدعى أحمد.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن قصة المغدورة قمر تطالب بالقصاص بدأت بعدما خطف أحمد شقيقته "قمر" منذ نحو خمسة أيام، لكنه أخفاها عن الأنظار واختفى معها طوال تلك المدة.

سالفة هاشتاق #المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص#يارب_الطف_بحال_قمر



- احمد يخطف اخته قمر قبل ٥ ايام

والام تناشد الولد احمد عشان يجيب بنتها ولكن لاحول ولا قوة الا بالله قتلها احمد من ٥ ايام ودفنها واليوم لقوا جثتها .

واسباب الخطف مجهوله ولا تصدقون اشاعات بعض الناس pic.twitter.com/5jrLc6XECX — سالفة الهاشتاق (@salftAltag) January 24, 2021

وظهرت والدة قمر وأحمد بمقطع فيديو مؤثر تصدر المنصات الاجتماعية، تطالبه فيها بإرجاع ابنتها الصغيرة، لكنه لم يستجب لكل تلك المناشدات وقتل أخته ودفنها دون أن يعلم أحد السبب.

وتقول أم قمر في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل: يا أحمد يا حبيبي مشان الله جيبوا البنت عشان أطمن عليها، انحرق عليها قلبي. وسط محاولات الآخرين حولها تهدئتها قليلا.

وأضافت وسائل الإعلام: أحمد خطف أخته قمر قبل 5 أيام، والأم ناشدت الولد عشان يجيب بنتها لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، قتلها ودفنها واليوم عثروا على جثتها وأسباب الخطف مجهولة.

#المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص وين بتروح من عذاب ربك دنيا وآخره قتلت روح بريئه اطالب بحد السيف عليهم انا حياتي بتكون مهدده لو طلعو pic.twitter.com/iDzcSvpkpO — manal.. (@na_277a) January 23, 2021

ونشرت إحدى الصفحات صورة أحمد قائلة : "أين تذهب من عذاب ربك دنيا وأخرة، قتلت الروح البريئة قمر دون ذنب. أطالب بحد السيف عليهم أنا حياتي تكون مهددة لو طلعوا منها".

وتفاعلت إحدى الناشطات مع قضية المغدورة قمر، قائلة : "والله شي يوجع القلب ويؤلم أن كل يومين اشوف نساء مقئولات ومافي اي شي نقدر نسويه غير نرفع تاقات لحاجات المفروض تتعمل تلقائياً".