  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

أول فلسطيني يعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي.. فمن هو؟

الأحد 24 يناير 2021 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول فلسطيني يعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي.. فمن هو؟



واشنطن/سما/

كشفت صحيفة أمريكية النقاب عن أمريكي من أصول فلسطينية سينضم إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أمس الجمعة، أن الأمريكي من أصول فلسطينية ماهر البيطار، المستشار العام للديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، سينضم إلى مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن، كمدير أول لجهاز الإستخبارات.


وأكدت الصحيفة أن البيطار هو كبير المستشارين القانونيين لرئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، الذي قاد الإدعاء في قضية مساءلة الرئيس الأسبق، دونالد ترامب، فيما شغل منصب المستشار العام للديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب منذ عام 2017، ولعب دورا رئيسا خلال أول محاكمة لعزل الرئيس ترامب.

وأضحت الصحيفة الأمريكية أن ماهر البيطار سيعود إلى مجلس الأمن القومي، الذي سبق وعمل فيه بصفته مديرا للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، فضلا عن كونه قد سبق وعمل مسؤولا للشؤون الخارجية في وزارة الخارجية.


وأشارت الصحيفة إلى أن ماهر البيطار مقرب من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، منذ أن عملا معا في وزارة الخارجية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن آدم شيف أن اختياره في مجلس الأمن القومي هو اختيار رائع لهذا المنصب، مؤكدا أن ماهر البيطار يتمتع بمواهب وخبرات استثنائية في مجال الإستخبارات ويتفهم التحديات التي يواجهها جهاز الإستخبارات بعد ولاية ترامب الرئاسية.

#فلسطيني #ماهر البيطار #مجلس الامن القومي الامريكي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..إصابات في انفجار عرضي هز بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

رسمياً.. السلطة تقدم شكوى ضد دولة عربية كبيرة للأمم المتحدة وهذا مفادها..

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار بيت حانون شمال القطاع

شاهد: ملكة جمال فلسطين تذبح عجلا وتوزعه على الفقراء احتفالا بالانفصال عن زوجها

مشاهدة مباراة تونس والكونغو بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

سفيان أبوزايدة يتحدث عن موقف تيار الإصلاح الديمقراطي من الانتخابات

الأخبار الرئيسية

إسرائيل لـ إدارة بايدن : احمونا من محكمة الجنايات الدولية

شهيد

استشهاد عامل فلسطيني من نابلس

فتح

بالأسماء: فتح تعلن نتائج انتخابات اقليم نابلس

محذرة من "ضياع الفرصة"... إيران تحث بايدن على العودة للاتفاق النووي

55

هآرتس تتساءل: هل هناك احتلال “متنور” وآخر مع أبرتهايد؟