أول فلسطيني يعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي.. فمن هو؟

واشنطن/سما/

كشفت صحيفة أمريكية النقاب عن أمريكي من أصول فلسطينية سينضم إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أمس الجمعة، أن الأمريكي من أصول فلسطينية ماهر البيطار، المستشار العام للديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، سينضم إلى مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن، كمدير أول لجهاز الإستخبارات.



وأكدت الصحيفة أن البيطار هو كبير المستشارين القانونيين لرئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، الذي قاد الإدعاء في قضية مساءلة الرئيس الأسبق، دونالد ترامب، فيما شغل منصب المستشار العام للديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب منذ عام 2017، ولعب دورا رئيسا خلال أول محاكمة لعزل الرئيس ترامب.

⭕ ماهر البيطار من أصل فلسطيني عينته ادارة بايدن في مجلس الامن القومي الامريكي ، لن تشاهد فلسطينيا واحدا ينتقده أو يطالبه بإسترجاع حقوقهم أو يوجه له لوما بالعمل في ادارة أكبر دولة داعمة لإسرائيل في العالم ، بينما السنتهم البذيئة مسلطة على أهل الخليج والحجة التطبيع. pic.twitter.com/KoRk4Tf1li — Malbishri (@Malbishri3) January 23, 2021

وأضحت الصحيفة الأمريكية أن ماهر البيطار سيعود إلى مجلس الأمن القومي، الذي سبق وعمل فيه بصفته مديرا للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، فضلا عن كونه قد سبق وعمل مسؤولا للشؤون الخارجية في وزارة الخارجية.



وأشارت الصحيفة إلى أن ماهر البيطار مقرب من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، منذ أن عملا معا في وزارة الخارجية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن آدم شيف أن اختياره في مجلس الأمن القومي هو اختيار رائع لهذا المنصب، مؤكدا أن ماهر البيطار يتمتع بمواهب وخبرات استثنائية في مجال الإستخبارات ويتفهم التحديات التي يواجهها جهاز الإستخبارات بعد ولاية ترامب الرئاسية.