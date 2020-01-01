الوحدة الإلكترونية التابعة للجيش الإسرائيلي: “الكل يريد مهاجمتنا ، يجب ألا نفشل”!

ترجمة الهدهد

مع تصاعد تقارير الحرب الإلكترونية بين “إسرائيل” وإيران إلى “نقطة الغليان” وتعرض الشركات العملاقة لهجمات من قبل المتسللين ، يكشف مقاتلو الدفاع الإلكتروني عن قفزة في نطاق محاولات الهجوم ، ويترصدون للعدو على مقربة – ويستعدون المعركة القادمة- جاء في تقرير خاص على القنا 12.

في أبريل الماضي. نفذت إيران ، وفقًا لتقارير أجنبية ، هجومًا إلكترونيًا واسع النطاق على شركات المياه والصرف الصحي في الكيان. بينما فشل الإيرانيون في إلحاق أضرار فعلية ، فقد عبروا حدودًا خطيرة عندما ضربوا البنية التحتية المدنية الحيوية. لم يكن الرد المنسوب للكيان بعيدًا: فقد أدى هجوم إلكتروني على ميناء الشهيد رجائي إلى تعطيل إحدى بوابات الدخول والخروج المهمة لإيران. انهارت أجهزة الكمبيوتر في الميناء ، وتعطلت حركة السفن لأيام طويلة وتم تسجيل أميال من الاختناقات المرورية على الطرق المؤدية إلى الميناء على مضيق هرمز.

ظهرت الحرب الإلكترونية بين الكيان وإيران ، والتي تحدث عادة في الظلام ، إلى النور. رفض جيش العدو الإسرائيلي بطبيعة الحال التعليق على التقارير ، لكنه رفع الجدران الدفاعية خوفا من رد فعل عنيف.

المسؤول عن القيام بذلك بشكل روتيني وفي الحرب هو لواء الدفاع الإلكتروني ، الذي يعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جيش العدو الإسرائيلي وهو المسؤول عن حماية الشبكات العسكرية من الهجمات الإلكترونية الخبيثة من قبل عناصر غير معروفة.

“اختراق الشبكة؟ فشل ذريع”

في الواقع ، فإن أفراد الظل في المصفوفة الإلكترونية أقل اعتيادًا على الظهور لوسائل الإعلام ويحافظون على بعض الضبابة فيما يتعلق بالحدود الدقيقة لتقسيم المسؤولية الداخلية في هذا المجال. في فبراير 2015 ، تم إنشاء النظام السيبراني الوطني ويقوم جهاز الأمن العام بتشغيل وحدة إلكترونية تهدف إلى حماية “البنية التحتية الوطنية” من الهجمات الخارجية.

يتعامل جيش العدو الإسرائيلي مع الشبكات والبنية التحتية العسكرية – وهي عبارة عن لوحة عريضة بحد ذاتها – وفي بداية العقد الماضي ، تم رسم الحدود مع إنشاء هيئتين معنيتين بالفضاء السيبراني: أحدهما ، بقيادة قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، المسؤول عن حماية الفضاء ، والآخر – الهجوم بقيادة الوحدة 8200

في عام 2015 ، كجزء من البرنامج متعدد السنوات “جدعون” ، قرر رئيس الأركان آنذاك ، غادي إزنكوت ، إنشاء ذراع إلكتروني. في المرحلة الأولى ، تم إنشاء لواء الدفاع السيبراني برئاسة ضابط برتبة عميد. ويستخدم القسم وسائل تكنولوجية عديدة ومتنوعة من أجل تحييد الهجمات والتهديدات الإلكترونية من الأعداء والخصوم ، وبالتالي تمكين جيش العدو الإسرائيلي. للحفاظ على حرية العمل في الفضاء الرقمي.

يدرك الجيش زيادة مطردة في الهجمات الإلكترونية على أهداف إسرائيلية من قبل عناصر معادية. من المتسللين المستقلين ، من خلال الأعداء السياسيين إلى قوى مثل الصين وروسيا – يمكن لكل شخص أن يكون لاعبًا في النظام السيبراني. هذه ليست محاولات لمهاجمة المواقع ، لكنها محاولات يومية لهدم الجدران الدفاعية والتسلل إلى أنظمة “جيش العدو الإسرائيلي”.

ويكشف العقيد ي.: “يواجه الجيش العشرات بل المئات من محاولات الهجمات كل عام. كل ما تحتاجه للهجوم هو جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت. نرى جميع أنواع محاولات الاعتداء – من قراصنة يتفحصون مساحة الإنترنت ، وإلقاء الحجارة في كل اتجاه ، وضربك أحيانًا ، من خلال إلقاء الحجارة المتعمد إلى ما يمكن أن نطلق عليه الرصاص الحي “.

في ساحة المعركة هذه لا توجد حدود محددة ، والسلاح الرئيسي هو الذكاء البشري والتطور. يؤكد العقيد ي. “تكلفة هجوم إلكتروني ناجح لا نهاية لها”. “أنا مطالب بالاستعداد ليس فقط للتهديدات التي نعرفها من الأخبار ، ولكن أيضًا للتهديدات التي ستظهر في عام 2025 وتوجد حاليًا في العالم فقط. من الذكاء. هذا هو التحدي الرئيسي ولهذا السبب تم اختراع الكثير من القدرات الفريدة هنا وستدخل السوق المدنية في غضون عقد واحد فقط “.

كيان يتعرض للهجوم

تعرض الاقتصاد الإسرائيلي والصناعات الدفاعية لهجوم إلكتروني غير عادي خلال الشهرين الماضيين ، وربما كان الأكثر خطورة على الإطلاق. واحدة تلو الأخرى ، تعرضت عشرات الشركات البارزة للهجوم من قبل قراصنة ، بما في ذلك Shirbit و Amital و Intel و Elta وشركة Fortnox للأمن السيبراني.

ادخل إلى رأس العدو

أصبحت مفاهيم صورة العدو والهجوم والتدريب – المألوفة للبعض منا من الفضاء المادي – جزءًا لا يتجزأ من العمل اليومي للمدافعين الإلكترونيين. يستخدم لواء الدفاع السيبراني فريقًا أحمر من هيئة الأركان العامة يتألف من جنود يحاكيون دور العدو ويهاجمون ويكشفون نقاط الضعف في أنظمة الاتصال المختلفة لإعداد المدافعين الإلكترونيين والمستوى العملياتي لحالات الطوارئ.

يجري الفريق الأحمر اختبارات اقتحام لأنظمة وشبكات جيش العدو الإسرائيلي بالتعاون مع المستوى العملياتي وينفذ تدريبات مفاجئة بجميع الأسلحة والأجنحة ، والهدف هو تحسين المستوى الأمني ​​للجيش الإسرائيلي من خلال بناء الرد المناسب على ذلك الهجوم.

يوضح اللفتنانت كولونيل م ، رئيس قسم الدفاع السيبراني: “نريد أن يكون المدافعون متقدمين بخطوة على العدو وبالتالي محاكاة السيناريوهات المرجعية التي تتطلب إجراءات دفاعية معقدة”. ويتيح لنا الفريق الأحمر أيضًا فحص تأثير الهجمات الإلكترونية على العملية التشغيلية والقادة في الميدان. “بعد ذلك نقوم بالتحقيق في شكل رد فعل المدافعين على الهجوم ، والكفاءة المهنية التي أظهروها والطرق التي اتخذتها القيادة العملياتية أيضًا”.

في الوقت نفسه ، يشارك قسم الدفاع السيبراني أيضًا في توصيف المتطلبات التكنولوجية لمختلف الأسلحة والتأكد من عدم إمكانية اختراقها ، من أجل ضمان الحرية التشغيلية الكاملة للعمل. وبالتالي ، على سبيل المثال ، لن يشتري الجيش طائرة أو غواصة حتى يؤكد العاملون السيبرانيون أن غلافهم الواقي كافٍ لحمايتها.

يتزايد الطلب على الخدمة في قسم الدفاع الإلكتروني ، في العام الماضي تم تدريب ما لا يقل عن مائة مدافع جديد لهذا المنصب. يخضع المجندون في المصفوفة المرغوبة لعملية اختيار صارمة من أجل العثور على أنسبهم لإكمال المهمة المعقدة. أحد التحديات الكبيرة للمجموعة في هذا الصدد هو الاحتفاظ بالموظفين ذوي الجودة في الخدمة ومنع التسرب إلى السوق المدني المغري.