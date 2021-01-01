تردد قناة وعد الليبية 2021 لمشاهدة مسلسلات تركية وكورية جديدة

ليبيا / سما

أعلنت مصادر إعلامية عن تردد قناة وعد الليبية (Waad tv) الجديد على مدار النايل سات؛ لمتابعة أحدث المسلسلات والبرامج المحلية ضمن الدورة البرامجية عن شهر يناير وفبراير القادم مجانا.

وقالت المصادر إن تردد قناة وعد الليبية 2021 عبر النايل سات هو كما يلي: 11096 ، الاستقطاب أفقي H ، الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4، مؤكدة عدم وجود ترددات أخرى.

وكانت القناة قد أثارت جدلا واسعا في الشارع الليبي الأيام الماضية بعد قضية برنامج (وعد شو) الذي وصفه جهاز الأمن القومي بأنه خادش للحياء، مطالبا إدارة المحطة بالاعتذار إلى الجمهور.

وعرضت القناة الليبية الليلة الماضية حلقة جديدة من برنامج وعد شو وذلك في تمام الساعة التاسعة، بعد حلقة من مسلسل الغراب التركي، سبقها المسلسل الكوري (حلم الشباب).





تردد قناة وعد الليبية 2021:

وتعرض قناة وعد يوميا، حلقات جديدة من مسلسل (علمني كيف أحب) التركي، وبرنامج شاف وعد للطبخ والأكل، ومسلسل الأكشن والدراما (قطاع الطرق لن يحكموا العالم) وحلم الشباب.

وتحظى المسلسلات التركية والكورية التي تبثها قناة وعد الليبية بنسب متابعة عالية، إذ يتفاعل الجمهور مع مسؤولي صفحتها عبر فيسبوك ويطلبون الأعمال الفنية التي يرغبون بمشاهدتها.

ومن أبرز برامج قناة وعد الليبية، ليالينا وبرنامج 2X2 وليبيا ستار وفلاش باك الذي يتحدث عن أفلام الكرتون والسينما وكل ما يخص الساحة الفنية على الصعيد العربي والعالمي كذلك.