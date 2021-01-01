تردد قناة البينة عراق الفضائية الجديد 2021

بغداد / سما

أعلنت مصادر تقنية، عن تردد قناة البينة عراق الفضائية (ALBAEENAH IRAQ) على مدار نايل سات؛ لمتابعة آخر التطورات والأحداث في جميع المدن العراقية والوطن العربي والعالم.

وقالت المصادر إن تردد قناة البينة عراق 2021 عبر النايل سات هو كالتالي: 11641 ، أفقي h ، الترميز 27500، موضحة أنها تعرض حاليا مسلسل باب الحارة السوري الجزء الثاني كاملا يوميا.

وتعد قناة البينة من أبرز القنوات الفضائية العراقية التي تعمل بشكل يومي على وضع المشاهد في صورة الأحداث لحظة بلحظة فور وقوعها بمختلف المحافظات المحلية والدول العربية وأيضا الأوروبية.

وكانت قناة البينة قد سلطت الضوء الساعات الأخيرة على تبعات الهجوم الانتحاري الذي خلف ضحايا وإصابات، وردود فعل المسؤولين والشارع العراقي والتحليلات حول الجهة المسؤولة عن التنفيذ.

كما استعرضت قناة البينة عراق تفاصيل موازنة السنة الجديدة 2021 وملف رواتب الموظفين عن الشهر الجاري بالإضافة إلى تأجيل موعد الانتخابات ومواقف القوى السياسية المختلفة من هذا القرار.

ومن أبرز برنامج قناة البينة عراق، برنامج الأبرار، حكايتي، علما أنها تخصص جزءًا من التغطية المسائية للحديث حول حصاد اليوم محليا وعربيا ودوليا ثم تعرض مسلسلات عراقية وسورية.